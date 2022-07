¿Cuál fue el escándalo que hizo famosa a Karely Ruiz?

Tener 16 años y verse envuelta en una lluvia de críticas, incluso por parte de miembros de la familia, no debe ser fácil para nadie, y esto fue lo que vivió Karely Ruiz, actualmente con 21 años, cuando un ex novio difundió fotografías íntimas de la modelo cuando ellos eran pareja.

Para Karely Ruiz se trata de la situación más fea que le ha tocado vivir siendo tan joven, pues esas fotos “prohibidas” llevaron su rostro a hacerse “viral” y a una serie de ataques por personas cercanas y “haters”.

“Mi exnovio me quemó, difundió fotos íntimas mías, cómo a los 16,17 años (…) No quise ya nada con él, nos mandábamos fotos y de repente las subió en una cuenta en Facebook, supe que era él porque las fotos solo las tenía él”, contó en una de sus conversaciones con entrevistadores.

“En ese momento me encerré en mi mundo (...) Por tantas críticas de la gente, les mandaban mensajes a mis papás (...) Al principio sí pensé que quitarme la vida porque fue mucho el hate”, recuerda.

Pero dice que después de un tiempo todo eso “le valió”, pues gracias a sus ingresos tiene a su familia viviendo bien.

En varias entrevistas le han preguntado a Karely Ruiz por qué no denunció en su momento al sujeto que le hizo tanto daño con la filtración de esas imágenes, pero ella ha explicado que en el momento era muy joven para procesar ese tema y que en la actualidad no lo demandaría porque ella ahora vive de publicar contenido para adultos.

“Antes no había tanta información sobre denunciar”, pero “gracias a él estoy donde estoy”, señaló la estrella de OnlyFans que está entre las mexicanas más cotizadas en dicha plataforma.

“No hay mal que por bien no venga”, dicen seguidores de Karely Ruiz

Después de que ese ex novio trató de humillarla, ahora Karely presume de una vida de lujos que incluyen carros del año y ropa de firma.

Este año, por ejemplo, Karely Ruiz se compró una Silverado 2022 valorada en unos 40 mil dólares, aproximadamente unos 800 mil pesos mexicanos como regalo por la cantidad de seguidores en Instagram que ya se encaminan a los 7 millones.

La bella influencer suele publicar en sus historias varios de sus momentos a bordo de su lujosa camioneta que luce extremadamente cómoda en su interior.

“Cuando te hacen daño pensando en que te destruirán y terminan siendo tu impulso”, “Pinché ex novio, pero gracias”, “No hay mal que por bien no venga”, “los hombres que hacen eso no valen nada”, “Definitivamente me sigue asombrando esta chica, es super inteligente, bella y humilde, el ex fracasado y ella triunfando”.