Afirman que Bab Bunny sufrió “acoso” en una fiesta: lo besaron y tocaron sus partes íntimas

“Me las voy a llevar a todas pa’ un VIP, un VIP”… Bad Bunny hace alardes en sus desenfrenadas letras de las relaciones poliamorosas y la promiscuidad, y su tema “Titi me peguntó” es un ejemplo. Precisamente esta era una de las canciones que sonaba poco antes que se besara con una seguidora durante una fiesta, en la que fue rodeado por varias mujeres mientras estas tocaban sus partes íntimas.

La escena, grabada con un celular, no es del todo clara, pero puede verse el momento en que el cantante puertorriqueño de 28 años, cuyo verdadero nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio, es besado por una seguidora en medio de una noche de música y tragos.

En la fiesta otras mujeres lo rodean, lo tocan y se toman fotografías con él, un episodio que ha sido calificado como “acoso” por internautas que defienden los derechos por igual para todos los géneros.

“Los videos de Bad Bunny siendo tocado y besado sin consentimiento en el after party son bien alarmantes. El consentimiento no tiene excepciones de género, cuerpo, raza, etnia, poder adquisitivo, hora, ropa ni lugar. ¡Si no consiente, es acoso!”, escribió la usuaria de Twitter

“Totalmente de acuerdo contigo…. Ese comportamiento es totalmente inaceptable, no se puede mirar para el otro lado”, le respondió otra usuaria de Twitter a este comentario.

¡Si no consiente, es acoso! — Gabriela Alexandra (@GabuMelendez) August 1, 2022

“Acoso, es acoso”

Las escenas de Bab Bunny rodeado por mujeres en esa fiesta dividen opiniones, para algunos el género no es una excusa para ser “acosado”, para otros el cantante consintió lo que estaba ocurriendo.

“Es importante visibilizar esas conductas para no normalizarlas, es posible que las personas que lo hicieron no sepan qué es acoso”, “Puede dar risa, pero está maaal”, “Y con el contexto de las enfermedades que se transmiten por la saliva. Pero el machismo previene que los hombres hagan la denuncia con la misma vehemencia que lo haría una dama. Acoso es acoso!”.

Acoso. No importa sea Bad Bunny. No importa sea famoso. No importa estén jangueando. No importa el alcohol que hayan consumido. https://t.co/5TOnVE5eho — Ragnar Lothbrok ® (@____TRC____) August 1, 2022

“A él no le importó tampoco. Si él no se sintió acosado por qué tienen que decir que es acoso?!”, “La que le agarró ahí abajo si fue sin consentimiento y muy feo de su parte de la chica, pero él la besó, él la agarró y ella también quiso, ahí sí no fue sin consentimiento, él lo hizo porque quiso”, son otras de las opiniones.