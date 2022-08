Batgirl es cancelada antes de su estreno, estas son otras cintas de DC que tampoco vieron la luz

Este año se iba a estrenar la película “Batgirl” la cual estaba protagonizada por la actriz Leslie Grace, no obstante la producción cinematográfica nunca verá la luz. Conforme con el medio “New York Post” la empresa Warner Bros. decidió no estrenar “Batgirl”. Acerca de los motivos por lo cuales la productora no lanzará esta cinta que ya había sido grabada es debido a que no fue bien recibida por los expertos en cine.

"Batgirl". "Batgirl". / Foto: Instagram.

En la misma línea, “Batgirl” estaba prevista para estrenarse en la plataforma de streming HBO Max y ni en cines ni en streaming la película será lanzada. Relacionado con la historia de “Batgirl”, la cinta estaba basada en el cómic original de DC Comics del personaje de “Bárbara Gordon”. Además de Leslie Grace, otros actores que participaron en la película fueron: Brendan Fraser como “Luciérnaga”, Michael Keaton como “Batman” y J. K. Simmons como “James Gordon”.

Puedes revisar: Verano de ahorros con Bodega Aurrera

“Batgirl” no ha sido la única cinta cancelada de DC

Es preciso decir que con la realización de “Batgirl” y su cancelación se perdieron 90 millones de dólares ya que ese fue el presupuesto que se utilizó para grabar la cinta. Acerca de la decisión que Warner Bros. tomó de la cancelación de “Batgirl” cabe mencionar que en la famosa convención de cómics llamada Comic-Con que fue llevada a cabo en San Diego este año la cinta no fue mencionada y se supone este evento sirve para ver la expectativa del público y los medios en cuanto a un proyecto.

Nicolas Cage como "Superman". Nicolas Cage como "Superman". / Foto: Instagram.

Finalmente, “Batgirl” no ha sido la única película que ha sido cancelada antes de ser estrenada ya que está el caso de “Superman Lives”, una cinta que iba a ser protagonizada por Nicolas Cage como “Superman”. En cuanto a este proyecto se trataba de una cinta que sería dirigida por Tim Burton y contaría la vida y obra del superhéroe de DC “Superman”.

Lo más leído en Publimetro