Demi Lovato vuelve a identificarse con el pronombre ella por esta razón

La cantante Demi Lovato de volvió a identificar con el pronombre ella, esto después de que hace más de un año la artista se autoproclamara como una persona no binaria. Fue en entrevista con el podcast “Spout” que la cantante de “Skyscraper” reveló que últimamente se ha sentido más femenina. “En el último año he estado haciendo mucho trabajo y en este trabajo tuve la revelación de que me identifico como persona no binaria y oficialmente cambiaré mis pronombre a ellos”, dijo Lovato cuando se proclamó no binaria.

Demi Lovato. Demi Lovato. / Foto: Instagram.

En la misma línea, Demi Lovato mencionó a “Sprout” que ahora cambiará su pronombre a ella y de esto explicó, “De hecho he adoptado el pronombre de ella de nuevo porque yo soy una persona muy fluida. En el último año sentí que mi vibra masculina y femenina estaba muy bien balanceada y cuando me enfrentaba a decidir en qué baño entrar cuando dice hombre o mujer sentía que no había un baño para mí porque no me siento como ninguno de los dos géneros”.

Puedes revisar: Verano de ahorros con Bodega Aurrera

Demi Lovato platica su decisión de regresar al pronombre ella

Es preciso decir, que Demi Lovato también dijo, “En general me siento como un humano sin género pero recientemente me he estado sintiendo más femenina y por eso adopté de nuevo el ella. Considero que lo importante aquí es que nadie es perfecto y a veces puede equivocarte con los pronombres, esto sobre todo cuando estás aprendiendo y todo esto se trata de respeto”.

Finalmente, la cantante cumplirá 30 años este 20 de agosto y se encuentra creando nueva música y en medio de una gira musical. “Holy Fuck” es el nombre del cual será su próximo disco que estrenará el 19 de agosto de este año. En esta etapa musical se puede observar que Demi Lovato se encuentra más feliz que nunca debido a que el estilo de “Holy Fuck” es más rockero, género con el cual ella se siente cómoda desde que inició su carrera musical.

Lo más leído en Publimetro