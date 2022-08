¿Qué opinó Chris Rock de la disculpa de Will Smith?

Hace unos días el actor Will Smith se disculpó con el comediante Chris Rock por la bofetada que le dio en la transmisión en vivo de los Premios Óscar de este año y ante ello Rock respondió. “Todo estaba muy borroso en ese momento y yo ya busqué a Chris pero todavía no está listo para hablar conmigo y cuando lo esté él me lo hará saber. Me disculpo contigo Chris porque mi actuar fue inaceptable”, dijo Will Smith en un video que subió a sus redes sociales.

Ante ello, acorde con el medio “Esquire” el comediante Chris Rock mencionó lo siguiente en un show de stand up que dio el mismo día que Smith se disculpó y dijo, “Si todos se sienten víctimas entonces nadie escuchará a las verdaderas víctimas. Incluso después de que Suge Smith me haya golpeado”. En cuando al nombre de Suge que Rock enunció se trata de Marion “Suge” Knight, el cofundador de la disquera Death Row Records, sujero que se encuentra en la cárcel actualmente.

Chris Rock todavía no está listo para hablar con Will Smith

En la misma línea, Chris Rock apuntó, “Incluso cuando Smith me abofeteó fui a trabajar al día siguiente porque tengo hijos. Cualquiera que diga que las palabras duelen nunca ha recibido un puñetazo en la cara”. Con esto el comediante ha demostrado que no ha dejado atrás el incidente que protagonizaron él y Will Smith en la ceremonia de los Premios Óscar de este año.

Chris Rock y Will Smith. Chris Rock y Will Smith. / Foto: Neilson Barnard/Getty Images. (Neilson Barnard/Getty Images)

Finalmente, en su disculpa Will Smith explicó que “ha estado reflexionando mucho y haciendo mucho trabajo personal”. “También me quiero disculpar con la madre de Chris y en el momento que sucedió todo no me di cuenta de todas las personas que estaban siendo afectadas por esto. Me quiero disculpar con la familia de Chris y con Tony Rock que era mi amigo y sé que esto es irreparable”, agregó Will Smith.

