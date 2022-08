La fama de Melissa Barrera, la alumna de La Academia que ahora triunfa en Hollywood

Melissa Barrera comenzó a ser conocida siendo muy joven en realities como La Academia, y aunque no ganó su carrera en la actuación se afianza. @melissabarreram

Melissa Barrera ha sabido lo que es comenzar desde abajo. Tenía 21 años cuando pasó por el reality de TV Azteca, en 2011, y se ha convertido en una de las artistas más famosas en salir del programa de formación musical más importante de México, aunque en su caso su carrera se ha inclinado hacia la actuación.

Casada desde 2019 con Paco Zazueta, la actriz nacida en Monterrey, Nuevo León el 4 de julio de 1990, se ha convertido en un rostro conocido en Hollywood.

Su éxito no ha sido de la noche a la mañana, Melissa Barrera ha trabajado sin parar para hacerse un nombre en el competitivo mundo de la actuación. En sus inicios comenzó en telenovelas como Siempre tuya Acapulco (2014), y Tanto amor (2015). Más tarde la comenzamos a ver en sus primeros papeles en Netflix, siendo uno de los más exitosos hasta el momento la personificación de Isabel Cantú en la serie de Netflix, Club de Cuervos lanzada en 2017).

También tuvo una participación destacada en el musical In The Heights, así como la saga “Scream”.

En la actualidad promociona la miniserie de Nelflix Keep Breathing (Sigue respirando), en la que interpreta a Liv Rivera, una abogada de Nueva York que es la única sobreviviente de un accidente aéreo.

Melissa agradeció el apoyo recibido por Keep Breathing, que ha logrado ser número uno en Netflix desde su estreno el 28 de julio de 2022.

“Esto pertenece a cada persona que participó en la creación de este espectáculo. Dije esto cuando terminamos y porque no tengo palabras para expresar mi gratitud, lo compartiré nuevamente. Todavía me siento de esta manera. Muy agradecida por nuestro hermoso equipo. ¡Ustedes hicieron esto! Y a todos los que están viendo: Gracias desde el fondo de mi corazón. Espero que este espectáculo te conmueva de alguna manera, eso es todo lo que podría pedir. ¡Te amo!”.

“Este programa y este equipo cambiaron mi vida”, aseguró Melissa Barrera, residenciada en Estados Unidos desde 2017.

Comentarios sobre los logros de Melissa Barrera

“Ahora triunfando en Hollywood gran ejemplo de que los sueños se hacen realidad con trabajo y esfuerzo y sin duda La Academia siendo la plataforma para que la conocieran”.

“Un ejemplo de que no se necesita ganar para triunfar, de esa generación no me acuerdo ni quien ganó”.

“No me late su voz. Pero está triunfando como actriz y eso está súper bien, que coseche muchos éxitos”.

“De la Academia a ser Vanessa en In The Heights!”.

“Yo creí que solo Yuridia y Carlos Rivera eran los exitosos de la Academia hasta que la vi en la serie de Netflix”.