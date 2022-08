Los Tigres del Norte, cerca de sus shows en Guadalajara; lejos del retiro musical

Los Tigres del Norte no paran, conciertos por México y Estados Unidos, además con la promoción de su documental, pero están listos para hacer La Reunión este fin de semana en Guadalajara. La agrupación norteña tiene un amplio repertorio, en sus más de 50 años de carrera musical, pero Jorge y Hernán Hernández decidieron revelar cuáles son sus favoritas.

“Hay dos canciones favoritas para mí: una es Un día a la vez que cuando la canto, me pasa algo diferente. Me inspira, me hace tomar el día con energía y aparte hace que mi cuerpo, mi alma y espíritu sea como un instrumento de paz. Siempre busco ese garbanzo, es la primera canción que nos trajo al mundo de la música y todavía nos tiene aquí. La otra es Contrabando y traición, que no las piden en cualquier país que visitamos”, dijo Jorge Hernández.

Para Hernán es difícil elegir solo un tema, pero hay una que tiene un significado especial.

“Hay muchas canciones bonitas que te dicen diferentes cosas. Creo que en lo personal, fue Sufro porque te quiero, que fue la primera canción que grabé solo, porque siempre cantamos a dueto, así era la música norteña. Es una canción que recuerdo con mucho cariño. Fue la primera vez que la gente supo que yo cantaba solo (risas), señaló el músico.

También puede interesarte: Grupo Firme quiere nuevo récord en el estadio de Chivas: anuncia segunda fecha en Jalisco

¿Retiro?

Los Tigres del Norte señalaron que no piensan en el retiro, y su agenda tiene conciertos para todo el año.

“Creo que la carrera de nosotros ha sido hermosa, porque el público ha gozado de cada canción que hemos tenido la dicha de interpretarles y nos han dado esa oportunidad de tenerla en su vida... el retiro será cuando el cuerpo lo decida”, agregó Óscar Lara.

“La vida nos envuelve, nos da alegrías pero también tristezas” — Óscar Lara, bajista.

Los Tigres del Norte en Guadalajara

5 y 6 de agosto a las 21:00 horas, Auditorio Telmex.

RECOMENDACIÓN PUBLIMETRO TV: