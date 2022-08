Bárbara de Regil desata lluvia de comentarios al opinar sobre las curvas de Chiquis Rivera: “No es mi estilo de cuerpo”

En ocasiones una frase será interpretada según el punto de vista de la persona que lo reciba, y puede que esto sea lo que haya ocurrido con un comentario hecho por la actriz Bárbara Regil tras ser consultada sobre la voluptuosidad de la cantante Chiquis Rivera.

“No es mi estilo de cuerpo, no es un cuerpo que yo me haría o tendría, se me hace como muy sexual, muy sexi”, respondió Bárbara de Regil en una entrevista difundida en el programa de TV Azteca, Venga la Alegría.

Consultada también sobre si le gustaría hacer una colaboración con la Chiquis Rivera respondió: “Claro que me gustaría, es preciosa y muy linda la verdad”.

Si bien no parece haber existido intención de ofender la apariencia de la hermosa Chiquis Rivera, quien ha probado diversas dietas para bajar de peso, muchos seguidores de la cantante no se sintieron cómodos con la respuesta de Bárbara de Regil a la prensa.

Bárbara de Regil felicitó además a la Chiquis Rivera, hija de la recordada Jenni Rivera, por sus esfuerzos para estar en forma y por animar a sus seguidores a estarlo.

A sus 35 años, la actriz Bárbara de Regil, famosa por su personaje de Rosario en la adaptación mexicana de la serie original colombiana Rosario Tijeras, tiene una figura envidiable, pero no ha escapado de las críticas, en especial por las estrías que tiene en su abdomen y que en algún momento de su vida le causaron inseguridades.

“Saben antes me daba una pena que se me vieran, hice todos los tratamientos y compré todas las cremas para quitarlas … Nunca se fueron, llegaron para quedarse … así que las tapaba con todoooo maquillaje, blusas altas … me daba mucha pena que se vieran. Además cuando se veían me criticaban - qué asco tus estrías, deberías taparlas, que feo se ve ETC (…) Este es mi cuerpo Y LO AMO CON TODA MI ALMA . Y si a alguien más que no sea yo le molestan, pues cierra los ojos. Bárbara: Te amo con todo y tus 16 estrías (solo en la pancita) “, escribió para hablar de este aspecto de su cuerpo.

Si bien, la actriz, nacida el 5 de junio de 1987 en la Ciudad de México, cuida mucho su figura y tiene un cuerpo atlético, afirma que estaría dispuesta a subir de peso para interpretar a un personaje que lo amerite. “Qué interesante”, dijo Bárbara de Regil.

La actriz, madre de una hija llamada Mar, de 18 años, además de actuar se dedica a dictar entrenamientos y tiene productos para mantener un estilo de vida saludable entre los que destacan merengadas de proteínas con su nombre.

Las opiniones sobre lo que dijo Bárbara de Regil

Si bien hasta ahora no se ha conocido una reacción de Chiquis Rivera, de 37 años, sobre lo dicho por Bárbara de Regil, más de uno ha salido a expresar lo que piensa.

“Opinando de cuerpos ajenos, pero a ella no le gusta que opinen de su cuerpo, ni que la sacarán a la luz cuando dijeron que era operado, gracioso, pero no gracioso de risa, gracioso de raro”.

“Estamos en pleno 2022! Ya nadie habla del cuerpo de las personas!!! Ubíquense”.

“También el cerebro se tiene que ejercitar, no solo el abdomen, coméntale a Bárbara por favor, cada quien con su cuerpo puede hacer lo que se le dé la gana y si no perjudica al prójimo con más razón”.

“Qué chingados tienen que preguntar y ella que contestar y opinar sobre el cuerpo de los demás, qué si quien está gordo o quién está flaco, seguimos sin entender nada”.

“No bueno, que se preocupe por ella y cada quien su vida”.

“Ósea ella dijo que para ella no le gustaría tener el cuerpo así!!! Nunca ofendió a Chiquis Rivera ! Ósea si a mí no me gusta estar así, porque tengo que contestar diferente, ay noooo!! Se pasan !!!!!!”.