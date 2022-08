Galilea Montijo se despidió de “Hoy” llevando unos extravagantes tacones verdes

Galilea Montijo nunca ha tenido miedo de llevar prendas llamativas, de hecho se podría considerar que ese es su sello personal a la hora de vestir, y en esta oportunidad no fue la excepción.

La conductora subió una fotografía en su cuenta oficial de Instagram mostrando lo que llevó en su última aparición de “Hoy”. En concreto, uso camisa blanca grande, con un corazón verde en el costado izquierdo y los botones de su camisa también era del mismo tono verde.

De hecho, el resto de su atuendo era verde, como el pantalón y los tacones, pero lo que sin duda llamó poderosamente la atención fue el diseño de su calzado.

La también actriz usó unos lindos tacones verdes que tenían una especie de timón de mar en la punta y los tacones eran metálicos con un curioso diseño que llamó mucho la atención.

Galilea Montijo tuvo que salir a explicar el motivo de su ausencia en el programa “Hoy”

La querida presentadora tuvo que salir a explicar a los televidentes que ella solo se está tomando unas vacaciones de dos semanas, para recargar energías y seguir con el popular espacio.

“Para los que están muy preocupados, yo me voy a tomar unas vacaciones, me voy unas dos semanitas. Me urgen la verdad”, anunció Galilea Montijo y aclaró que todos sus compañeros también les han dado vacaciones o se las darán pronto.

“Y así no está tocando a cada uno. Nos va a tocar a cada uno nuestras vacacioncitas, para que no le digan, que no se lo contaron”, explicó. Por ejemplo Arath de la Torre estuvo ausente del 18 al 25 de julio, mientras que Raúl Araiza no ha estado en el programa desde el 21.