Internautas critican a Alexander Acha por mostrar supuesto “favoritismo” en La Academia

La Academia 20 años, el reality show de TV Azteca que forma talentos musicales ha vivido un fin de semana de semifinales muy polémico. Las críticas del público apuntaron, por ejemplo, a Alexander Acha, director musical del programa que comenzó el 12 de junio de 2022 con 16 participantes.

El sábado, la ronda de semifinales, dejó fuertes cuestionamientos que salpicaron tanto a Alexander Acha, como a la madrina, y ganadora de la primera edición del reality, Myriam Montemayor, pues ambos mostraron su respaldo a Mar, participante de Ecuador, quien, si bien logró excelentes comentarios por parte del jurado y los maestros, no fue favorecida por los votos del público, considerado el “quinto jurado de La Academia”.

En la segunda ronda de la semifinal del sábado, en la que se enfrentaron Nelson, Mar y Eduardo, la cantante ecuatoriana se llevó las mejores críticas del jurado, pero las votaciones del público no la favorecieron.

“Mar, barriste con ellos (Nelson y Eduardo), te felicito”, opinó Horacio sobre la presentación.

Arturo López Gavito, si bien se inclinó por Nelson, consideró que Mar debe estar entre los tres finalistas de La Academia. El crítico señaló además que se sentía contento con la presencia de la discográfica más importante en los conciertos de La Academia.

Lo que dijo Alexander Acha sobre la alumna Mar

El comentario de Alexander Acha al ser consultado por quién fue el mejor, desató una tormenta de señalamientos.

“Lo que hizo Mar esta noche es de lo mejor que he visto en mi vida, no en La Academia, lo que tú hiciste Mar es de lo más difícil de hacer, el rango vocal de esa canción te lleva al límite vocalmente (…) lo hiciste perfecto, por mí estás en la final tú, y no hay preferencia, estoy siendo objetivo muchachos, ustedes lo saben, lo que hizo Mar hoy estuvo en otro nivel, gracias Mar, gracias por regalarnos ese momento, yo me emocioné, pie chinita muy cañón”, indicó Acha.

De los hombres, Acha señaló que “Eduardo fue quien lo hizo sentir más”.

“Uno paga por ir a ver quién te haga sentir, porque eso es el arte”, subrayó Acha.

De los 20,3 millones de votos para esta ronda, Nelson obtuvo un 42% de los votos, mientras que Eduardo se quedó con el 31% de votos del público.

Acha, consultado por Yahir sobre quién merecía el primer puesto a la final y los 30 mil pesos de premio, resaltó la interpretación de Mar, pese a no ser la favorita del público en la noche del sábado.

“Querida Mar, yo me ofrezco, ganes o no ganes la Academia, si tú quieres por supuesto, a lo mejor no soy tu estilo (…) solo por la participación de hoy, componerte una canción y cantarla contigo cuando acabe este proyecto”, le comentó Acha a Mar.

Myriam Montemayor, al lado de Acha durante el concierto de semifinales, pidió “un pase directo para Mar” a la final.

Los comentarios del público sobre lo que dijo Alexander Acha

“Mar lo hizo espectacular, es un monstruo en el escenario, pero la gente votó. Me gusto lo que hizo Nelson le metió sentimiento. Eduardo con la canción ‘Esta tarde ví llover’, me erizó la piel, fue una sensación única y mágica. Y lo que si se me hizo fuera de lugar fue el comentario de Alexander”, opinó uno de los espectadores.

“Aunque les arda el ganador fue Nelson porque el público así lo decidió !!! ¿Por quién crecen los artistas, para quién trabajan? Para y por su público y Nelson no solo es un excelente cantante, es una gran persona y se ha ganado el cariño de muchísimas personas, para que quieran demeritar sus logros, el peor director de la historia de la academia es Alexander Acha”.

“Nelson es un chico increíble, viene haciendo un excelente trabajo, es muy disciplinado, brilla con luz propia y ha sabido ganarse el cariño de las personas con su humildad y gran talento”.

“Me causa un poco de risa quienes dicen que hay favoritismo por Mar. Cuando eres bueno en lo qué haces y cuando lo qué haces es increíble y digno, es normal que recibas elogios, aplausos y reconocimientos por quienes admiran el arte y las cosas bien hechas. No es ninguna preferencia, se llama esfuerzo, dedicación, constancia, TALENTO! Bravo Mar! Lo mejor de la noche”.

“El hate que tiran, el favoritismo de los maestros, jueces y director no define el ganador de La Academia. Mejor ir a votar eso si es lo realmente importante”.

“ Reconocer el talento de un alumno no es tener favoritismo. ¿Es necesario tanto hate hacia el director? Bravo por Nelson que pasó a la final. Mar un verdadero talento que debió haber pasado de manera directa! Duela a quien le duela el talento le sale por las venas!”.

“Los profesores y el director me parece que deben de ser neutrales, claramente se vio que hay favoritismo... Celebró la victoria de Nelson”.

“Mar canta bien, lo malo es el favoritismo que le dan lo cual es injusto. Acha debió ser imparcial por ser el director, que los críticos opinen es aceptable. Dejó a Mar mal en este reality. Que salga y la haga famosa aquí ya valió”.