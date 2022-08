Lele Pons pide a sus seguidores que no teman mostrar su celulitis y hablar sobre salud mental

La perfección es un concepto muy subjetivo, así como la belleza. Está claro que la forma de nuestro cuerpo, nuestro color de piel, condiciones de salud o nuestras ideologías no definen lo que somos como individuos, o no deberían. Esto ha tratado de remarcarlo Lele Pons, una emergente influencer que a sus 26 años se ha hecho con millones de seguidores.

Lele Pons no ha tenido reparos en mostrar su celulitis y hablar de su salud mental al ser tratada por el síndrome de Tourette, depresión y trastorno obsesivo compulsivo (TOC).

La prometida del cantante Guaynaa se ha abierto un espacio en el competitivo mundo de las redes sociales, pero ha sido su decisión de mostrarse real la que la ha llevado a ganar cada vez más adeptos a sus contenidos.

“Te seguiré porque eres de las pocas que se muestra tal cual!!!!!”, le escribió una seguidora a propósito de una imagen en la que Lele Pons comparte con sus usuarios un primer plano de sus piernas con celulitis.

“Eres hermosa, la celulitis es parte de ti y la amamos. Somos perfectos porqué tenemos nuestros detalles únicos cada uno. Eres hermosa y te admiro bendiciones desde Colombia”, le escribió otra seguidora.

“Muestra tu celulitis, exponiéndome! ¡Siempre he sido súper insegura cuando se trata de mi celulitis! Trato de ocultarlo tanto como puedo en las fotos. Pero hoy no lo haré! Esta soy yo natural. A quién le importa si los demás juzgan... Acéptate y ten confianza”, indicó Lele Pons en uno de sus posteos sobre la celulitis y las inseguridades que le ha ocasionado en el pasado y que ha superado.

La salud mental

Otro tema del que Lele Pons ha hablado y que resulta mucho más delicado que su celulitis, es su salud mental.

“¡La salud mental es extremadamente importante! Está bien no ser feliz todo el tiempo. ¡Está bien mostrar tu lado vulnerable también! Usted no está solo !!!! ¡Todos tenemos nuestros días bajos y nuestros días altos! Sin embargo, es crucial cuidar su salud mental y obtener ayuda. Hoy me tomo un descanso para hacerlo. Los amo chicos y volveré pronto”, le ha dicho a sus seguidores.

El pasado 21 de octubre de 2021 Lele Pons se refirió al Día Mundial de la Salud Mental y le agradeció a su pareja, Guaynaa el apoyo que le ha brindado ante su TOC (Trastorno obsesivo compulsivo), además de la depresión y el síndrome de Tourette.

“Uno de mis mayores sistemas de apoyo es mi novio. Me lleva a mis sesiones de terapia. Lee libros sobre TOC, Tourette y Depresión para poder aprender más sobre mis condiciones y cómo ayudar. Algunos días son más difíciles que otros, pero gracias a él estoy mejor hoy que antes. Estoy más que agradecida por ti bebé. Es importante obtener ayuda y no distanciarse de quienes quieren ayudar. La salud mental debe tomarse en serio. Usted no está solo. Deje que otros ayuden”.

Según explica el sitio tourette.org, el síndrome de Tourette “es un trastorno neurológico que se manifiesta primero en la infancia o en la adolescencia, antes de los 18 años y se caracteriza por “tics motores y fónicos”.

Con el síndrome de Tourette se pueden presentar “movimientos involuntarios (tics) de la cara, de los brazos, de los miembros o del tronco. Estos tics son frecuentes, repetitivos y rápidos. El primer síntoma más habitual es un tic facial (parpadeo, contracción de la nariz, muecas). Pueden reemplazarlo o agregarse otros tics del cuello, del tronco y de los miembros”.

La petición de matrimonio en el festival Tomorrowland

El domingo 31 de julio es un día muy especial en la historia de amor del cantante Guaynaa y la actriz, modelo y cantante, Lele Pons luego de que el intérprete de ‘Taxi’ le mostró un costoso anillo de diamantes para pedirle matrimonio.

Durante el festival de música electrónica, Tomorrowland, el cantante puertorriqueño de 29 años, le pidió matrimonio a Lele Pons, nacida en Caracas el 25 de junio de 1996.

“Esta es mi hermosa novia Lele Pons, le quiero hacer una pregunta, sé lo mucho que significa esto para ti y sé lo mucho que te gusta Tomorrowland, ¿Te casarías conmigo?”, le preguntó a su novia desde 2020 en un momento que causó furor entre los más de 500 mil asistentes.

Lele Pons, con millones de seguidores en diferentes plataformas en redes sociales, aceptó la romántica propuesta entre lágrimas: “Claro que sí, si, yes, yes”.

“¡¡¡Nos vamos a casar!!!!Te amo con todo mi corazón Guaynaa !! ¡No puedo esperar para pasar el resto de mi vida contigo! 100x SÍ!!!”, escribió Pons en Instagram donde suma casi 50 millones de seguidores.

El romance entre Lele Pons y Guaynaa surgió tras compartir colaboraciones en su carrera musical con temas como Se Te Nota, que suma más de 400 millones de visualizaciones en el canal Youtube de Pons.

La venezolana, quien reside en Estados Unidos desde los 5 años y saltó a la fama luego de comenzar a producir videos en la extinta plataforma Vine, le preguntó a la reconocida influencer y cantante mexicana, Kimberly Loaiza, si estaba dispuesta a ser una de las damas de honor en su boda con Guaynaa. Loaiza aceptó emocionada la petición de Lele Pons.