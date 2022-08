JNS fueron recibidas con abucheos por retrasar dos horas su presentación, video

Al grupo JNS se le presentaron varios inconvenientes en la presentación que debían realizar el pasado sábado 6 de agosto, en el Palenque Feria de San Luis Potosí, que las llevaron a retrasar su presentación por un par de horas.

Retraso que no fue del agrado de los asistentes, quienes se lo dejaron saber a las integrantes del grupo que apenas salieron a escena comenzaron a abuchearlas por haberlos tenido esperando durante dos horas.

Tremenda a bucheada se llevarón las jns en el palenque de San Luis potosi pic.twitter.com/qL0UFKlrXG — La Portada A.I (@LaPortadaAI1) August 8, 2022

Esta presentación forma parte de las festividades de la Feria Nacional Potosina (FENAPO), y que debido a un altercado con la energía eléctrica, tuvieron que retrasar la presentación hasta que pudieran solucionarlo.

Angie Taddei, integrante de JNS, realizó un video explicando el motivo de su retraso

El descontento del público era tal que Angie Taddei, realizó un video para explicar el motivo de su retraso y que por redes las personas pudieran verlo.

En el video explicó que el lugar donde se realizaría el palenque no tenía luz, por lo cual no podían encender los equipos para llevar a cabo adecuadamente su presentación.

“No estamos en el escenario porque se rompieron las plantas de luz, entonces no hay luz. Aquí estamos esperando en el camerino y aquí estamos todos”, explicó la cantante mientras mostraba que estaba en compañía de Melissa López, Regina Murguía y Karla Díaz, y el resto de su equipo de producción.

“Estamos listos ya con todo, pero no hay planta, y si no hay planta, no hay luz y no hay música, y si no hay música, pues ¿cómo le hacemos?”, detalló Angie Taddei en el video.

El show de JNS inició pasadas las 2 de la madrugada y durante casi una hora y media interpretaron sus más grandes éxitos, entre los que destacan “Dime que me amas”, “Yo no te pido la luna” y “La ilusión del primer amor.

Pese a los abucheos iniciales del show, cuando comenzó el concierto, el público disfrutó de la presentación de JNS e incluso llegaron a darle algunos regalos.