‘Grease’ fue apenas una muestra, Olivia Newton-John sumó 63 discos en su carrera

Olivia Newton-John, quien logró la fama mundial por su interpretación de ‘Sandy’ en la película musical ‘Vaselina’ de 1978 junto a John Travolta, también tuvo una larga y muy prolífica carrera como cantante.

La británico-australiana falleció este lunes a los 73 años en su rancho del sur de California, lo que desató la nostalgia entre sus seguidores que la recuerdan con canciones como ‘You’re the One that I Want’, ‘Summer Nights’ o ‘Hopelessly Devoted to You’.

Si bien era conocida por su desempeño como actriz, en el tema musical acumuló una discografía de 63 álbumes.

El primero de ellos fue If not for you, que salió en 1971, y que estaba dividido en el Disco 1 y Disco 2, cada uno con seis canciones.

Aquí el listado de sus materiales discográficos a partir de 1972, algunos divididos en dos discos o hasta más:

Olivia

Let Me Be There

Long Live Love

If You Love Me, Let Me Know

First Impressions

Have You Never Been Mellow

Clearly Love

Don’t Stop Believin

Come On Over

Crystal Lady

Making a Good Thing Better

Y llegó un momento cumbre en su carrera, pues en 1977, luego de lanzar Making a Good Thing Better, sacó Grease: The Original Soundtrack From the Motion Picture, un álbum dividido en cuatro partes y que se convirtió en todo un fenómeno a nivel internacional al lado de John Travolta.

Olivia Newton-John’s Greatest Hits

Totally Hot

I Love You, I Honestly Love You

Xanadu

Physical

Love Performance

Retrato

Olivia’s Greatest Hits Vol. 2

En 1983 se presenta una oportunidad más que esperada por todos sus fans, porque vuelve a estar junto a John Travolta, ahora en el disco Two of a kind, en el cual ambos aparecen en la portada.

Soul Kiss

Warm and Tender

The Rumour

En 1992 se le diagnosticó cáncer de mama, lo que la obligó a hacer una pausa en su carrera como cantante, en la que sacaba hasta el momento de uno a dos discos al año.

Retoma en 1994 con una producción doble en la que se incluyeron 48 temas, Olivia estaba de vuelta con más intensidad. Retomó con el siguiente disco:

48 Original Tracks

Country Masters

Gaia

Simply the Best

Back with a Heart

40/40: The Best Selection

The Great Olivia Newton-John

Tis the Season

One Woman’s Live Journey

Magic: The Best of Olivia Newton-John

The Christmas Collection

2

The Definitive Collection

20th Century Masters: The Christmas Collection

Love Songs

Country Girl

The Best of Olivia Newton John

Indigo: Women of Song

Gold

Stronger Than Before

Gold Vol. 2

Grace and Gratitude

Christmas Wish

Olivia’s Live Hits

A Celebration in Song

Christmas Carols

This Christmas

Icon

De nueva cuenta es hospitalizada en 2013 para recibir tratamiento contra el cáncer, retoma su lucha contra la enfermedad y de nuevo logra superarla, pero su salud quedó minada.

Retoma poco después con:

Two Strong Hearts Live

Summer Nights - Live In Las Vegas

Liv On salió a la venta en 2016 y ese fue su último álbum, luego de eso ya no pudo sacar otro disco, pues en 2017 su cáncer regresó y retomó su batalla, que perdió este lunes a los 73 años.

