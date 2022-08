Quién fue Olivia Newton-John, actriz de ‘Vaselina’ que falleció a los 73 años

Olivia Newton-John fallece a los 73 años

Este lunes 8 de agosto de 2022, murió Olivia Newton-John, a la edad de 73 años, luego una larga batalla contra el cáncer de mama.

La actriz australiana, conocida a nivel internacional por interpretar el personaje de ‘Sandy’ en el clásico del cine Vaselina, cinta que protagonizó junto al actor John Travolta, quien fue su amigo cercano hasta el momento de su fallecimiento.

¿Quién era Olivia Newton-John?

Junto a John Travolta protagonizó la cinta 'Vaselina' en el año de 1978.

Nieta de Max Born, premio Nobel de Física, Olivia Newton-John emigró con su familia a Australia a la edad de los cinco años. Al cumplir 17 ganó un concurso para nuevos talentos cuyo premio consistía en un viaje a Inglaterra. Allí tuvo lugar su presentación artística junto a su compañera de viaje Pat Carbol, pero el dúo hubo de disolverse al caducar el permiso de residencia de Pat en el Reino Unido.

Tras su breve paso por el grupo Tomorrow, se dio a conocer internacionalmente en 1971 con la edición de su primer sencillo, If not for You, versión de la canción del mismo título de Bob Dylan. Consiguió un Grammy con Banks of The Ohio y, tras una larga gira con Cliff Richard, presentó su propia serie de televisión. Let me be there sería su tercer gran éxito, respaldado con un Grammy a la mejor intérprete country.

El premio le abrió las puertas del mercado norteamericano y le brindó la oportunidad de intervenir en el cine. En 1972, le llega la oportunidad de participar en la cinta ‘Vaselina’ (Grease, en inglés), la cual protagonizó con el actor John Travolta y la catapultó a la fama internacional. Además como cantante consiguió sus tres éxitos: You´re the one that I want (a dúo con John Travolta), Summer Night y Hopelessly devoted to You.

Después de alcanzar la fama mundial, continúo su carrera en otras películas, pero fue en 1992, a los 44 años, cuando su nombre volvió a obrar relevancia al anunciar que le habían diagnosticado cáncer de mama.

Desde entonces, Olivia Newton-John tuvo que pasar por distintos tratamientos para luchar contra la enfermedad; sin embargo, 27 años después del primer diagnóstico, anunció que el cáncer le había regresado por tercera ocasión y que se encontraba en terapia por un tumor en la parte inferior de la columna.

Finalmente falleció a causa del cáncer este lunes 8 de agosto tras un comunicado de su esposo, John Easterling.