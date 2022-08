Rubí, la quinceañera más famosa de México, abandona escenario de La Academia por “ataque de ansiedad”

El sábado 6 de agosto Rubí Ibarra, la quinceañera más famosa de México, regresó a cantar en La Academia tras ausentarse durante dos conciertos el fin de semana anterior por contraer covid-19. Ese día las críticas de los jueces favorecieron a la potosina, quien no ocultó su alegría al escuchar a los jurados.

“Me subestiman por mi tamaño, pero recuerden, el alacrán también es chiquito y puede tumbar a un león”, dijo Rubí durante el video promocional grabado previo a las presentaciones del sábado.

Si bien es cierto las críticas siempre han estado afincadas en Rubí, quien no ha mostrado avances importantes en su desempeño como intérprete, por un momento la alumna sintió un respiro el sábado, en especial cuando Lolita Cortés le expresó lo que pensaba de su actuación.

“Espero que te dé covid más veces, eres otra, eres otra, ¿dónde quedó?, ósea, de verdad lo siento, no quiero que se escuche como una burla, sé que tuvimos muchas pérdidas porque este virus ha sido terrible (…) Hermosa, estaba aterrada, no tenía ninguna fe después de toda esta semana y de toda esta parafernalia, alguna vez me preguntó Yahir: ‘¿tú eres una rubilivers?’ (…) hoy más que nunca, hoy, esa cara que tú hiciste, esos gestos, eso que te ha costado tanto trabajo y esa voz que yo no había escuchado, quiero decirte que me convence una vez más de que Yo soy una rubilivers, me voy por Rubí (…) Soy una rubilivers”, le comentó Lolita Cortés el sábado.

Las críticas a Rubí este domingo 7 de agosto: Las desafinaciones de siempre

Rubí Ibarra había sido mantenida en el reality por el público que la recuerda de su fiesta de XV años cuando se viralizó y asistieron miles de personas.

Pero este domingo los jueces consideraron que su actuación fue deficiente.

“Yo me quedo con la Rubí de ayer (..) creo que querían ponértela fácil con esta canción de Julieta Venegas (...) ¿Tú quieres esto? Ve por él (…) Rubí, te deseo lo mejor”, le indicó Horacio.

Arturo López Gavito le fue lo más honesto que pudo a Rubí.

“Así como tú deber es presentase en el escenario (…) el deber de nosotros cuatro es hacerte una observación profesional que te sirva (…) Lamentablemente tuviste las desafinaciones de siempre, que todos conocemos (…) Aún teniendo una canción tan sencilla no cumpliste el reto que merece una semifinal (..).) Creo que has llegado hasta donde puedes llegar dentro del proyecto”, afirmó Gavito.

Poco después de escuchar las críticas, la joven nacida en San Luis Potosí, abandonó el escenario.

“Rubí tuvo que abandonar el escenario porque acaba de sufrir un ataque de ansiedad”, dijo la presentadora.

Yahir, por su parte, le dijo que la última palabra la tiene el público, al tiempo que señaló que hay un empate técnico entre tres de los participantes.

“Muchas gracias, independientemente de lo que pase (…) Si me voy hoy, me voy tranquila”, señaló Rubí consultada sobre sus sentimientos respecto a La Academia.

Los internautas han dividido opiniones.

“Pues estaría padre que se fuera. Ha sido una burla todo lo que ha hecho esta niña. Llegó a la semifinal sin cantar bien! ¿Cómo fue posible que ella llegó más lejos que Fernanda?!? Qué pena la gente que alaba lo que ella ha hecho. Pidió que le cambiaran la canción de Mon porque no podría cantarla, y no pudo cantar la de Julieta Venegas tampoco! ‍️ Los fans votan por su carisma, más no su talento. Me pregunto ¿pagarían por ir a ver a Rubí en concierto? “, indicó un usuario.

“Rubí me cae muy bien y todo, pero cómo dice ella hay que ser realistas porque al fin de acabo esto es un programa de canto. y anoche (sábado) a todos nos sorprendió, pero ella afuera puede prepararse mejor sin presión y más tranquila, ya desde semanas ha dado señales de que se quiere ir. Le deseo lo mejor a ella”.

“Solo show es la Rubí para llamar la atención u que voten por ella”.