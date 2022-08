Rubí explota contra una seguidora que la criticó por seguir en La Academia: “Respeta, yo no ando opinando de tu vida”

Rubí Ibarra, la quinceañera más famosa de México, llegó a la final de La Academia, el reality show de TV Azteca dedicado a la formación de nuevos talentos musicales, con un récord de críticas y situaciones que han molestado a muchos internautas.

Por ejemplo, no se presentó durante dos noches consecutivas -30 y 31 de julio- tras ser diagnosticada con covid-19, sin embargo, en lugar de renunciar, como lo hizo en su momento Emilio por problemas de ansiedad, Rubí continúo en La Academia pese a no haberse presentado a dos conciertos seguidos, ni someterse a las críticas del jurado y las votaciones del público.

Si bien los jueces han felicitado a Rubí por su disciplina y perseverancia, también le han dicho en más de una oportunidad que el canto no es lo suyo. Esto volvió a ocurrir el domingo 7 de agosto, el fin de semana previo a la final que se disputará entre el 13 y 14 de agosto en los estudios de TV Azteca.

Después de haber mostrado mejoras en el concierto del sábado 6 de agosto, la potosina volvió a desafinar, como ha pasado a lo largo del reality. Las críticas del jurado le ocasionaron un “ataque de ansiedad” por lo que se ausentó buena parte de la noche del escenario, dejando en duda su continuidad en el show.

Sin embargo, Rubí Ibarra reapareció para la ronda de eliminaciones y no solo apareció, si no que pidió un derecho de palabra para hablarle al público.

“Quería expresar que independiente de lo que pase, me voy contenta y me voy tranquila”, dijo. Eso solo ocurrió con Rubí.

Acto seguido Yahir le dijo: “El público decidió que tú estás en la final de La Academia ... Ustedes pusieron a Rubí en esta posición y Rubí ya es finalista”.

El domingo 7 de agosto salió de La Academia, Eduardo Ochoa, el último expulsado antes de la final del reality de TV Azteca que comenzó el pasado 12 de junio con 16 participantes.

El primer finalista para la ronda final fue Nelson, de Guatemala; la segunda finalista fue Mar, de Ecuador; la tercera finalista fue Cesia, de Honduras; la cuarta fue Rubí Ibarra y el quinto finalista fue Andrés.

“Eres una egoísta”

Rubí Ibarra, conocida por su fiesta de cumpleaños que se hizo viral, ha sido atacada tras la eliminación de Eduardo Ochoa, pues muchos consideran que Rubí fue “egoísta” al quedarse en el concurso aún cuando sabe que no canta y no tiene talento para la interpretación.

Para muchos Rubí es muy simpática y graciosa, pero consideran que eso no es suficiente para haberla dejado por encima de otros participantes que demostraron talento, pero no son caras “virales” como la de Rubí.

La postosina, o la persona que le maneja sus redes sociales, explotó contra una seguidora de La Academia que la cuestionó por no tener voz.

“La más hermosa experiencia y nosotros estamos más renovados que nunca. Estamos en la recta final de este hermoso proyecto. Gracias por todo su amor”, fue el mensaje posteado en la cuenta en Instagram de Rubí Ibarra que generó cientos de comentarios, la mayoría en contra.

“Wey, lo buena onda no debió de haberte llevado a la final porque sabes y sabemos que voz no tienes¡”, escribió la usuaria.

El mensaje tuvo respuesta desde la cuenta en Instagram de Rubí Ibarra: “Yo no tengo nada de qué avergonzarme, gracias a Dios no te debo nada y llegaré hasta donde el público me lo permita, y tú deberías de respetar porque yo no ando opinando de tu vida. Respeta”.

Lo extraño de esta respuesta desde la cuenta de Rubí Ibarra es que hay múltiples comentarios que subrayan su falta de talento y por lo general no son respondidos.

“Debería ver el potencial de sus otros compañeros y decir que ella no está a ese nivel. Por dignidad salir, se han ido cantantes excelentes y ella sigue ahí realmente La Academia queda como payaso al seguir dejándola ahí”, “Ay no sé, ósea me cae bien y todo, pero Eduardo merecía estar en la final”, “No merece estar allí”, “Qué egoísta eres”, han sido algunos de los comentarios después de la noche del 7 de agosto en la que Rubí pasó a la final después de su “ataque de ansiedad”.