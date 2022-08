Elizabeth Gutiérrez estuvo de visita en Madrid con su hija y despierta rumores de reconciliación con William Levy

Elizabeth Gutiérrez y William Levy anunciaron el fin de su relación en la primera mitad del 2022, tras haber estado juntos por 20 años. Motivo que explicó la ausencia del actor cubano en el cumpleaños de su expareja y de que tampoco la felicitara en redes sociales.

Lo que levantó rumores de una posible ruptura, hasta que finalmente ambos decidieron compartir la noticia con la prensa y el público. Y a pesar de que una separación siempre es difícil, ninguno ha expresado nada malo del otro.

Aunque eso podría deberse principalmente para preservar el bienestar de sus dos hijos. Además, William Levy se encuentra trabajando en la capital española, donde se rueda la serie “Montecristo”, motivo por el cual no se le ha visto más con su exesposa e hijos.

Pero hace poco, Elizabeth Gutiérrez publicó un vídeo en su cuenta de Instagram, donde se les puede ver de paseo junto a su hija menor, Kailey, frente al Palacio Real en la Plaza de Oriente, ubicado en Madrid.

¿Elizabeth Gutiérrez y William Levy se reconciliaron?

Como el actor se encuentra laborando en Madrid, muchas personas se cuestionaron sobre la elección de Elizabeth Gutiérrez para vacacionar, ya que consideran que alguien que se acaba de separar lo que menos quiere es estar cerca de su ex

Por lo que se empezó a correr el rumor de que ambos podrían estar reconciliándose, o al menos han intentado tener un acercamiento desde su ruptura.

No obstante, no hay pruebas de que ellos hubieran pasado tiempo juntos como familia, aparte de que William Levy tampoco ha comentado el post de su ex.

Asimismo, los usuarios en redes sociales se cuestionan sobre la identidad de la persona que grabó el video de la actriz junto a su hija, pues no se sabe si Cristopher, o ‘Tophy’ como también se le conoce a su hijo mayor, fue con ellas al viaje.