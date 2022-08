El próximo 11 de agosto, llegará a los cines la nueva cinta de Paramount, “El Perro Samurai: La leyenda de Kakamucho” para México, el doblaje corrió a cargo de Juanpa Zurita como “Hank”, Karla Díaz como “Emiko” y Faisy como “Ika Chu”.

La cinta cuenta la historia de Hank, un perro con muy mala suerte, el cual iba a ser sacrificado pero en su lugar es enviado por el villano Ika Chu a un pueblo lleno de gatos llamado Kakamucho, quien su única intención es borrar la aldea del mapa. Con la ayuda del maestro Jimbo, que no quiere entrenarlo pero al final cede y junto a la gatita Emiko, Hank asume el papel de samurai del pueblo para salvar el día y evitar su destrucción mientras aprende una gran lección de vida.

Juanpa Zurita, Karla Díaz y Faisy se unen para “El Perro Samurai: La leyenda de Kakamucho”. / Foto: Cortesía

En entrevista, Juanpa Zurita (Hank), comentó que es un gran proyecto muy bien hecho y muy divertido a la vez, “estamos muy emocionados, es tan inteligente en la comedia y en el mensaje que da”, dijo. En el caso de Karla Díaz y Juanpa Zurita, es la primera vez que realizan doblaje y la integrante de JNS compartió, “fue muy padre la experiencia, me siento muy feliz, Emiko tiene mucho que ver conmigo, fuimos muy bien dirigidos, tiene mucho que ver con la actuación, algo que yo desconocía”.

Juanpa Zurita, Karla Díaz y Faisy se unen para “El Perro Samurai: La leyenda de Kakamucho”. / Foto: Cortesía

En el caso de Faisy señaló que su personaje es ‘ventajoso’, “Ika Chu no busca ser villano por ser villano, sabe el poder que tiene y saca ventaja de eso”, Juanpa Zurita reveló que Hank es ‘inocente’ y Karla Díaz compartió que Emiko es ‘arriesgada’.

Juanpa Zurita, Karla Díaz y Faisy se unen para “El Perro Samurai: La leyenda de Kakamucho”. / Foto: Cortesía (Aaron Cadena)

“A lo largo de mi carrera me he dado cuenta que hay proyectos que llegan cuando deben de llegar y este proyecto llegó con mucho cariño desde el principio en un gran momento, es postpandemia con un mensaje para chicos y grandes, el darme la oportunidad de trabajar con unos personajes tan redonditos, no es una historia totalmente feliz, todos cometen errores, nos llega en un momento donde los tres disfrutamos al máximo el proyecto”, comentó Faisy.

Juanpa Zurita, Karla Díaz y Faisy se unen para “El Perro Samurai: La leyenda de Kakamucho”. / Foto: Cortesía (Aaron Cadena)

Por último, Juanpa Zurita reveló cuál es el verdadero mensaje de “El Perro Samurai: La leyenda de Kakamucho”, “hay varios mensajes pero el más fuerte es el del tema de inclusión, entender que por dentro todos somos iguales sin embargo, sí podemos tener diferencias y no está mal tenerlas pero si las unimos y trabajamos en equipo podemos crear cosas bien grandes, es una mezcla de ‘sé único’, ‘sé tú’, pero a nivel alma todos merecemos el mismo respeto”, agregó.