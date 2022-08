¿Por qué dejó Flans Amparín Serrano y quién quedó en su lugar?

El pasado viernes 12 de agosto, Amparo Serrano falleció a los 57 años en un hospital de la Ciudad de México tras ser internada por un accidente doméstico tres días antes de su partida.

Esta noticia tomó por sorpresa al sector empresarial y de entretenimiento mexicano por los logros que tuvo la diseñadora gráfica y cantante a lo largo de su vida.

Amparo Serrano, mejor conocida como Amparín, nació en octubre de 1965 y desde su adolescencia decidió estudiar diseño gráfico para desarrollar su carrera en diseños lúdicos y manualidades que desde muy joven disfrutaba.

La marca Distroller se fundó en 2004 y actualmente comercializa juguetes, libretas, ropa, juegos de mesa y otros artículos a nivel nacional e internacional, incluyendo países como Estados Unidos, Chile, España, Argentina, Panamá, Costa Rica, Colombia, Ecuador y Perú.

Aunque además de considerarse una exitosa empresaria mexicana, Amparín también fue integrante de Flans y Media Luna.

Amparín Serrano y Flans

A inicios de los 80, cuando Amparín tenía 18 años, se integró a un grupo de chicas, entre ellas Fernanda Meade (Pandora), Irma Angélica Hernández Ochoa (Mimí) e Ivonne Guevara García, con el fin de crear un grupo musical llamado Flans.

Mildred Villafañe, quien era la representante y gestora del grupo juvenil, decidió elegir a tres de ellas para lograr alcanzar el éxito esperado, seleccionando a Amparín, Mimí e Ivonne.

A punto de grabar el primer disco, Villafañe le sugirió a Amparín abandonar sus estudios para dedicarse a la agrupación de tiempo completo, algo que los papás de la creadora de Distroller no le permitieron, por lo que se vio orillada a dejar el proyecto musical.

¿Quién sustituyó a Amparín?

Ilse María Olivo Schweinfurth, fue aceptada a los tres meses y grabó el primer disco de Flans en 1985, su talento fue descubierto por la hermana de la productora Mildred. La cantante, actriz y conductora de televisión mexicana, nació en Venezuela durante un viaje de negocios de su padre mexicano y su madre alemana.

A sus 19 años Ilse junto a sus compañeras Mimí e Ivonne lograron éxito en varios países de América y Europa. También tuvo éxitos como solista y participó en la telenovela María Isabel en 1997 e Imaginum en 2005.

Media Luna tras dejar Flans

Amparín compartió en entrevista con Mara Patricia Castañeda en el programa En Casa de Mara, que quedó “muy herida” cuando salió de Flans, “le tuve mucho rencor durante mucho tiempo y hace poco me invitó a comer, y fui y entendí su parte porque estábamos muy chicas; yo tenía 18 y ella 24″, dijo.

“Sí me pegó mucho”, reconoció Amparín con Mara Patricia, “mi estima bajó al cero, realmente muy mal”.

Los padres de la diseñadora gráfica aseguró que sus padres le exigieron terminar la licenciatura en Diseño Gráfico, que cursaba en ese momento en la universidad Anáhuac de México.

Serrano pensaba que a Mildred le dio miedo que desatendiera a Flans por sus estudios, aunque ella señala que había compromiso. “Ahora ya la entiendo, antes no y me costó mucho trabajo recuperarme de eso”, resaltó.

“Cuando me corre Mildred… Le agradezco, porque cero talento, no entiendo cómo me atreví, esos son pantalones, de verdad. Pero luego me lancé de dueto con otro cuate y es donde me escogen para salir en la revista Eres”.

Media Luna debutó en el programa televisivo Siempre en Domingo y algunos de sus éxitos fueron: La luna, Dime por qué y Sueños hasta que se desintegró.

