Quién fue Amparo Serrano, creadora de Distroller y ex integrante Flans

El pasado 12 de agosto, Amparo Serrano, lamentablemente partió de este mundo al perder la vida, sin embargo, siempre será recordada por ser una gran empresaria y sobre todo ser la creadora de la marca Distroller, quien se reconoce como una niña-bruja, creativa, bipolar, “sin coladeras” para lograr imágenes, libros, cuentos, muñecos o platos.

El pasado 12 de julio de 2017, Publimetro México tuvo una entrevista con la artista, quien en esa ocasión nos platicó sobre el proyecto de su marca Distroller.

¿Cómo nace este proyecto? – Empieza el día en que nací, el día de Halloween.

¿Cuándo naciste? y ¿cómo influyó la fecha? – El 31 de octubre de 1965. Una bruja nace en esa fecha; tiene cosas buenas y malas, pero el sarcasmo de una bruja lo heredé. El chiste es reírte de todas las cosas.

¿Eres una bruja? – Sí. ¡No!.. De hecho volé. Nadie me cree, pero a los siete años me elevé en una escoba. Y tengo muchas cosas en mi casa para poder volar: unas poleas, unos tubos y hasta una resbaladilla.

¿Cómo nace la empresaria? – Fui una persona nada exitosa en la escuela y me corrieron; era muy distraída, aunque terminé la carrera de Diseño. Mi oxígeno era pintar y cuando me casé con un estadounidense, fui a vivir a Nueva York; entré a un taller de cerá­mi­ca. Regresé a los 25 años, compré un horno y comen­cé a realizar platos.

¿Hay clave para el éxito? – No tengo coladeras. Soy auténtica; he recibido muchas críticas, pero fue como cuando me corrieron de la escuela a los 12 años, porque las monjas me dijeron que prefería el teatro que a Dios…

¿Cómo influye en Distroller? – Me he topado con eso… Por ejemplo, la imagen donde le pides a, la Virgen de Guadalupe ¡quítame la celulitis! Obviamente primero pides paz al mundo, pero si te pones egoísta, todas le pedirían eso a la Virgen, la diferencia es que no se atreven a reconocerlo.

¿En qué piensas al diseñar? – No pienso, nada más sale. No planeo. Me levanto a las tres de la mañana y lo hago. Los Neonatos –peluches de monstruos bebés– se me ocurrieron en un vuelo de avión. No hay orden para crear.

¿La Virgen es una estrella? – Soy fan de la Virgen de Guadalupe; es mi madrina. He tratado de introducir otros personajes, pero 80% de la gente la pide. Ya la representé como 500 veces. Es como un amuleto; sabes que no te va a pasar nada porque lo traes.

Hay otros personajes…Está la Rata Inmunda, para vengarte de tu ex novio; está Gema Lupina en favor de las divorciadas; están los Héroes del Planeta, que están en pro de la ecología y la conservación del planeta; Chamoy, una niña de seis años muy lista.

¿Qué futuro tiene Distroller? – Queremos cruzar barreras. Ya empezamos en España, en Italia, estamos en Alemania, Sudamérica. Es padre que otras personas conozcan el diseño y las costumbres mexicanas.

