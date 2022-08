David Guetta y Benny Benassi vuelven a hacer historia con ‘Satisfaction’

David Guetta y Benny Benassi celebran 20 años de "Satisfaction". (Foto: The Media Nanny, Dan Reid.)

David Guetta vuelca sus inquietudes en música y en acciones para hacer un mundo mejor. El reconocido Dj francés, a sus 54 años, se ha convertido en uno de los más activos en los escenarios de los principales festivales del mundo, con colaboraciones y proyectos especiales. Actualmente, ocupa el lugar número uno en la lista de la revista Dj Mag.

Ahora, David Guetta y Benny Benassi celebran 20 años del tema Satisfaction con una “monstruosa” reversión moderna. El tema sigue vivo, recientemente superó los 100 millones de reproducciones en YouTube y se mantiene firme como la decimoséptima pista más reproducida en Tomorrowland, décadas después de su lanzamiento original.

“En realidad, primero remezclé la pista como un ejercicio de diseño de sonido para mí, pero me gustó tanto el sonido que comencé a tocarla en mis sets. Las reacciones de la multitud fueron tan locas que tuve que lanzarlo”, comentó David Guetta.

El sencillo Satisfaction, definió el género, por eso los íconos de la industria ganadores del premio Grammy, unieron fuerzas para darle una nueva vida al legendario ritmo, tomando prestadas influencias de los sonidos emergentes de Future Rave de Guetta mientras sigue rindiendo homenaje al gancho de sintetizador reconocible de Benassi de 2002.

“Conozco a David desde hace más de 20 años. Recuerdo que recibía mensajes de DJs residentes en Ibiza que escucharon a David tocando Satisfaction en Pacha hace dos décadas! Así que definitivamente fue uno de los primeros partidarios de la versión original. Y cuando me mostró su idea inicial para esta nueva versión, me encantó. Lo ha hecho actual de nuevo, es muy ibicenco con una gran introducción y es perfecto para los DJ sets de hoy. Lo toqué por primera vez en Mykonos y la gente se volvió loca. Todo el mundo me preguntaba qué era. Estoy realmente emocionada con esta colaboración!”, añadió Benny Benassi.

Benassi es considerado una de las leyendas vivientes de la música dance, el italiano fue pionero en el sonido electro-house moderno.

David Guetta toma como ejemplo a Avicii

“Creo que el tema es como un grito de vida, por eso sigue fuerte (Satisfaction). Han pasado 20 años desde que la lanzamos, pero se vuelve como un himno. Hemos cambiado con el tiempo, y la vida nos da nuevas oportunidades. En lo personal, he cambiado mucho, sobre todo en tratar de equilibrar la parte profesional con la personal. Antes trabaja todo el tiempo y nada más, pero desde la pandemia, he estado tratando de encontrar un balance. Además, creo que todos aprendimos nuestra lección de Avicii para ser honestos y su muerte fue una sacudida para todos”, finalizó Guetta.

