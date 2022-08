La Academia: ¿Qué regalo les hizo Alexander Acha a los finalistas?

Los 20 años de ‘La Academia fue de muchas sorpresas tanto para los alumnos, como para los profesores, estos que con empeño se encargaron de enseñarles a las nuevas generaciones parte de lo que sería su carrera, con regaños, consejos y mucho, pero mucho empeño todos pusieron su granito de arena e hicieron de esta final un momento inolvidable.

Para Alexander Acha no fue la excepción, pues siempre se caracterizó por apoyar a los académicos para que pudieran dar lo mejor de sí en los escenarios, razón por la cual con un hermoso mensaje y un obsequio que les ayudará a componer sus canciones, el director de ‘La Academia’, sorprendió a los jóvenes.

“Queridos alumnos, un regalo con todo mi cariño… Me despido con una sonrisa sincera y agradecida. Gracias por confiar en mí. Por permitirme entrar en sus vidas. Por su disciplina y esfuerzo”, escribió Acha en la descripción del video donde se ve cuando entrega un teclado Casio para cada uno de los 5 finalistas, quienes con mucha emoción lo recibieron.

Asimismo, el mensaje continúa con un consejo en el que indica que deben buscar ser personas equilibradas para estar siempre felices y deseándole de los éxitos.

“Les deseo muchísimo éxito en sus carreras, pero recuerden que el verdadero éxito no es sólo triunfar en lo profesional, sino en todos los aspectos y ámbitos de la vida En lo personal, en lo espiritual, en lo familiar, en lo social, etc. Si cuidan y alimentan todo esto estoy seguro que serán no solamente grandes artistas, sino artistas felices, que es mejor. Personas plenas. Seres humanos, no mundanos”, explicó

“Traten cada día de ser mejores personas, porque ése es el verdadero sentido de la vida. Amen siempre con todas sus fuerzas y déjense amar con libertad, sobre todo por el Dios vivo, que siempre está buscando el encuentro a solas con nosotros para escucharnos y hablarnos”, agregó el cantante en su cuenta de Instagram, anunciando también que siempre pueden contar con él.

Asimismo, con respecto al obsequio, Alexander Acha reveló el motivo por el cual les regaló un teclado, y es que él también tiene uno y le parece muy práctico para el momento en que tengan sus propios conciertos. “Les regalo estos teclados Casiotone para que los acompañen en su caminar y sigan creciendo musicalmente. Yo tengo el mío, es portátil para cuando anden de gira. ¡Es una maravilla!”, escribió.