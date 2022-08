¿Qué ha pasado con los ganadores de La Academia en 20 años de programa?

Pasar por La Academia, el reality show de TV Azteca considerado el más importante de su tipo en México, no es una garantía de éxito para los participantes, pues en 20 años de historia del programa ha quedado claro que no todos han tenido carreras ascendentes, o en el mejor de los casos se dedicaron a la actuación o a la animación, pero no a la música.

Fue la noche del 30 de junio de 2002 cuando se transmitió por primera vez La Academia con la participación de 14 académicos. Para el casting se presentaron unos 50 mil aspirantes.

Primera generación, Myriam Montemayor (Año 2002):

Myriam Montemayor se convirtió en la primera ganadora de La Academia. En la edición de 2022 fue la madrina de los académicos.

De la primera generación Yahir, quien fue el presentador de La Academia 2022, también ha sido de los más exitosos.

Segunda generación, Érika Alcocer Luna, (Año 2003):

Érika Alcocer cantó junto a Cesia, ganadora de La Academia 20 años que culminó el 14 de agosto de 2022.

“Cesia, de mujer a mujer, de gritona a gritona, de leona a leona y de ganadora la ganadora te deseo una maravillosa carrera llena de éxito y 1000 felicidades por este nombramiento tan bonito y para siempre “, escribió.

“Tu siempre fuiste mi favorita Erika. Gracias por todo ese apoyo para Cesia. Mi familia te ama desde que te conocimos en la segunda generación de la Academia. Familia Tróchez Galo, desde Honduras. Te amamooooos”, escribió por su parte la usuaria de Instagram jensy.g1sela.

Tercera generación, Carlos Rivera, (Año 2004):

Carlos Rivera es uno de los exalumnos de La Academia más exitosos de todos los tiempos

Cuarta generación, Erasmo Catarino, (Año 2005):

Erasmo Catarino fue el ganador de la cuarta generación de La Academia. El cantante de música tradicional mexicana había sido contactado para cantar junto a Rubí Ibarra en la final de La Academia este 14 de agosto, pero no se concretó el acuerdo. Los seguidores del reality lo acusaron de dejar plantada a la potosina, pero él se justificó argumentando que su ausencia obedeció a un error de la producción del reality que no cerró un acuerdo definitivo sobre su presentación.

“Me emocioné al escuchar que volverías a cantar en la Academia, quedé decepcionada”, “Esperé verlo cantando con Rubí en la Academia”, “Muchas gracias por no haber ido ayer, fue lo mejor que le pasó a Rubí”, “Tú sigue adelante con tu trabajo, no te preocupes que nada se perdió con no ir a la academia a cantar con la Rubí”, fueron algunos de los comentarios que recibió Erasmo.

De la cuarta generación de La Academia ha sido Yuridia quien logró despegar mejor su carrera musical hasta el presente.

Quinta generación, Samuel Gastelli, (Año 2006):

Samuel Gastelli fue el ganador de la quinta generación de La Academia. Su carrera ha sido poco relevante.

Sexta generación, María Fernanda, (Año 2008):

María Fernanda ganó la sexta generación de La Academia, en la actualidad es la voz femenina de La Sonora Santanera.

Séptima generación, Giovanna Paz, (Año 2009):

Giovanna Paz fue la ganadora de la séptima generación de La Academia, pero tras participar en una telenovela de TV Azteca ha estado lejos del mundo del entretenimiento, pero más recientemente se le ha visto en algunos proyectos musicales. Tenía 15 años cuando ganó.

Octava generación, Esmeralda Ugalde, (2010):

Esmeralda Ugalde fue la ganadora de La Academia en su octava generación. Se ha dedicado a la actuación, a ser presentadora y eventualmente a cantar.

Novena generación, Erick Sandoval, (2011)

Erick Sandoval se convirtió en otro de los ganadores de La Academia cuya carrera ha tenido poco brillo.

Volvió este 2022 a pisar el escenario de La Academia para cantar junto a Mar, tercera finalista del reality show.

Décima generación, Alexis Montoya, (2012)

Alexis Montoya ganó gracias a su potente voz La Academia, pero al igual que otros ganadores no ha tenido una carrera muy trascendente.

Decimoprimera generación, Paola Chuc, (2018)

Paola Chuc, nacida en Guatemala, cautivó al público con su impresionante cualidad vocal.

Cantó el sábado 13 de agosto junto a su compatriota, Nelson, uno de los finalistas de La Academia 20 años.

Decimosegunda generación, Dalú, (2019-2020)

Dalú, cuyo verdadero nombre es María Fernanda Borunda Medina, se tituló ganadora de La Academia el 23 de febrero de 2020.

Asistió al estreno de La Academia 20 años, el pasado 12 de junio de 2022.

“La mejor voz femenina de todas las academias, la más disciplinada, la que se impulsaba con cada caída, quien nos hizo vibrar con cada interpretación y nos enamoró con sus letras, soy tan feliz por todos tus logros mi Reina Tiburona, te amo desde Lima Perú”, le comentó el usuario de Instagram fioperu22.

Decimotercera generación, Cesia Sáenz, (2022)

Cesia Sáenz, quien se hace llamar ‘La Leona de Honduras’, conquistó al público con su potente voz, la mejor de toda la edición a juzgar por los espectadores y los críticos.