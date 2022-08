Andrés, ganador de segundo lugar en La Academia, lucha contra la diabetes tipo 1 desde niño

Considerado por la prensa “el novio de México”, Andrés, nacido en Obregón, Sonora, y quien obtuvo el segundo lugar en La Academia, lleva años batallando contra la diabetes tipo 1, una enfermedad crónica que lo obliga a llevar una serie de cuidados especiales, pero que no ha sido una limitante para que vaya tras sus sueños.

La alumna Cesia Sáenz, conocida como ‘La Leona de Honduras’ y con quien Andrés tuvo acercamientos románticos durante el programa, fue la ganadora de la décimo tercera generación del reality show de TV Azteca luego de un cerrado resultado con Andrés, el único mexicano que entró en el top tres de la final.

Si bien no existe “cura para la diabetes tipo 1 en los niños”, “se puede controlar”, apunta el sitio mayoclinic.org.

En los pacientes con diabetes tipo 1 el páncreas no produce insulina, hormona que ayuda a que la glucosa penetre en las células para suministrarles energía. Sin la insulina, hay un exceso de glucosa que permanece en la sangre. Esto conlleva a los altos niveles de glucosa en la sangre que pueden causar problemas en el corazón, los ojos, los riñones, los nervios, las encías y los dientes con el tiempo de no ser tratada adecuadamente, indica medlineplus.gov.

Andrés, de 26 años, estudió comercio internacional pero la música lo ha apasionado desde niño y nunca ha dejado que su condición de salud lo detenga, por el contrario trata de seguir adelante, cuidándose lo más que demanda la diabetes tipo 1.

El sonorense, que ya pasó por La Voz México y escogió a Belinda como su coach, tiene un espacio en la plataforma Spotify donde aparece como Andresse, su nombre artístico.

La periodista Blanca Martínez, La Chicuela, describió a Andrés como “el novio de México, el papi de las mamis”, por su atractivo físico.

El niño con diabetes que abrazó a Andrés

La noche final de La Academia 20 años quedará para el recuerdo, sin dudas, y para Andrés, fue muy especial luego de que subiera al escenario el niño Luis Diego, quien también padece de diabetes tipo 1 y le contó a Andresse que gracias a él accedió a inyectarse la insulina que necesita recibir para sobrellevar su cuadro.

“Cuando te vi Andrés me empecé a cuidar y tú me animaste”, le comentó el niño, que antes no se quería inyectar.

“Te entiendo, sé que no es fácil, pero nunca te olvides de darle gracias a Diocito porque estamos vivos, te admiro mucho porque se lo valiente que tienes que ser”, le respondió Andrés a su fanático en uno de los momentos más emotivos de la final.

Luego de la entrada al escenario de Luis Diego, entró la familia de Andrés.

“Antes eras una imitación”, le dijo Lolita Cortés a Andrés

Las primeras semanas de Andrés en La Academia no fueron fáciles. Los jueces llegaron a decirle que no tenía un estilo propio y que parecía una imitación de otros artistas como Alejandro Fernández.

Horacio Villalobos, Ana Bárbara, Arturo López Gavito y Lolita Cortés se pararon a aplaudir la participación de Andrés luego de interpretar el tema Me va a extrañar de Ricardo Montaner.

Ana Bárbara le dijo: “Lo diste todo”, al tiempo que lo felicitó por no haber usado su enfermedad (diabetes tipo 1) para victimizarse. “Me quedo con un buen sabor de boca por todo lo que has hecho y esta noche brillaste”, le comentó la reina grupera.

Lolita Cortés le recordó a Andrés que en sus primeras presentaciones en La Academia era “la imitación de una imitación de otra imitación barata”.

Pero “agradezco toda tu interpretación, tu compromiso (...) eres el ejemplo de lo que un alumno de Academia tiene que ser”, señaló la jueza de hierro.

En palabras de Horacio Villalobos, la noche final de La Academia “inicia una carrera para Andrés”.

Gavito, en tanto, lo felicitó por haberse empeñado en mejorar y escuchar las críticas de los jueces a lo largo de la competencia.

“Aquella noche en la que Yahir me comentó que después del concierto te habías ido a trabajar a la duela (...) esas noche de desvelo y de esfuerzo te llevaron a que nos pusiéramos de pie (….) Sigue cantando como lo estás haciendo... En años no había visto una interpretación de un hombre con esta calidad”.