Julián Figueroa pide disculpas públicas a su esposa luego de ser captado besando a una fan

Hace unos días se revelaron unas fotografías donde se ve a Julián Figueroa besando a una mujer que no era su esposa, lo que generó un gran escándalo, por ello el cantante y actor decidió hacer una rueda de prensa para aclarar todo.

El hijo de Maribel Guardia sostiene que toda la situación fue sacada de contexto por la prensa, ya que la joven que lo beso lo agarró por sorpresa. “Las fotos que me tomaron fueron de una chava que se me acercó cuando estaba cantando de un lugar al que invitaron. Se me acercó, me dio un beso”.

Luego dice lo siguiente: “Después, me acerqué, la volví a abrazar, le dije ‘muchas gracias hermosa’. Platicamos, la llevé a su coche y ya. Obviamente, esto fue sacado de contexto de todas las formas posibles”, aseguró Julián Figueroa.

Julián Figueroa decidió dar unas disculpas públicas a su esposa porque se vio muy afectada por los rumores

Pero a pesar de asegurar que no le fue infiel a su esposa, el artista reconoce que no actuó de la menor manera e incentivó estos los rumores afectaron mucho a su mujer, motivo por el cual decidió disculparse.

“Aun así reconozco que tal vez mi forma de actuar no fue la más apropiada y le ofrezco una disculpa a mi esposa que creo es la única a la que le puedo decir algo al respecto”, empezó su disculpa. “A mi esposa, que es el amor de mi vida, lo siento, si de alguna forma, mi comportamiento no fue el mejor”.

De acuerdo a lo que dijo Julián Figueroa, él e Imelda estaban viviendo una etapa muy bonita de su relación, pero la situación cambió por completo, “Obviamente, ahorita está enojada, triste”, confesó al artista.

Por su parte, su progenitora afirmó que su hijo está lo suficientemente grande para defenderse él mismo, aparte de que ella no se metía en sus relaciones amorosas. Sin embargo, Maribel Guardia también comentó que muchas mujeres suelen propasarse con los hombres famosos.