“No está chido vestirse de guerrillero”: Karely Ruiz viaja a Colombia y luce botas corte alto y pantalón militar

Todo lo que hace Karely Ruiz, una de las mexicanas más exitosas en la plataforma OnlyFans, desata comentarios, tanto a favor como en contra. Hace poco la estrella de la plataforma de contenidos para adultos viajó a Bogotá, la capital de Colombia, para avanzar en la producción de nuevos videos y fotografías.

La modelo, que se acerca a los 7 millones de seguidores, compartió con sus fanáticos algunos cambios en su look que incluyen un piercing en el labio y otro en el ombligo.

También apostó por un flequillo que la hace lucir más joven y por el que ha recibido múltiples halagos.

Además, se paseó por las calles de Bogotá vestida con atuendo masculino: botas altas de corte militar y pantalón con varios bolsillos verde olivo muy similar al que usan los agentes de seguridad.

“Te ves muy guapa con ropa”, “¿Dónde compraste tus zapatos hermosa?”, “Ese fleco te queda bien”, Porque no te quitas esa chaqueta que no te queda nada bien, “Te ves más chida así que con tu putivestidos”, “Ese look te queda relindo”, “Me encantó tu oufit”, “Se parece al estilo d su hermanita bella LE QUEDA GENIAL TAMBIÉN”.

“Qué mal vestirse de guerrillero”

Pero, aunque muchos seguidores le lanzaron halagos por su atuendo para otros fue un guiño a los grupos irregulares que por décadas han generado violencia en Colombia: “Qué mal con esas señas y vestirse de guerrillero, no está chido”.

Otros le pidieron que ya no se haga más intervenciones en el rostro: “Ya no te hagas nada en la cara, así te vez hermosa”, escribió uno de los seguidores.

Si bien Karely Ruiz posee una belleza natural, la modelo, nacida en Monterrey el 28 de octubre de 2000, se ha sometido a varias cirugías plásticas para amoldarse más a los estándares que buscan quienes consumen contenido para adultos.

Karely Ruiz presumió sus nuevos piercings. @Karelyruiz

La influencer de 21 años se ha agrandado los bustos, además tiene prótesis en sus pompis y se ha sometido a liposucciones para hacer más pequeña su figura. Además, cuida sus uñas y las mantiene con aplicaciones la mayor parte del tiempo.

En las transformaciones también están incluidos múltiples tatuajes.

La estrella de OnlyFans también se paseó por las frías calles de Bogotá en mini short y botas altas tipo militar, por lo que atrajo las miradas de más de uno.