Meri Deal le canta a lo prohibido con Mierda Te Quiero

“Mierda Te Quiero” es el nuevo sencillo de la cantante uruguaya Meri Deal, quien está llena de talento y muchas ganas de mostrar su nueva música al mundo. En entrevista con Publimetro, Meri Deal platicó, “Fui a un campamento de composición y me puse a tocar una progresión de acordes y la primer frase que me salió fue: No te quieren mis amigas. Yo quería hablar de eso, algo que yo tuve y creo que muchos hemos tenido esos amores que los que nos quieren, no quieren que tengamos”.

Es preciso decir, que esta canción trata de un amor prohibido y de esto Meri Deal comentó, “Qué fuerte que a pesar de lo que siento por vos, sos el tóxico, el que no debería gustarme, el que todo mundo me advierte que no, yo te quiero ver igual, entonces te veo a escondidas”. De su proceso creativo Meri explicó que ella escribe canciones como parte de su rutina diaria y es algo que le gusta hacer como hábito.

Meri Deal está enfocada en sacar mucho más música en lo que queda del año

Asimismo, del video musical de “Mierda Te Quiero”, Meri Deal platicó, “Yo soy muy detallista y cuando se trata de los videos musicales me involucro y voy a fondo con eso. Por suerte en esta canción tuve un gran intercambio con la directora del videoclip y pudimos crear algo completamente adecuado para Mierda Te Quiero”. Meri Deal define su estilo musical como música pop, no obstante, la artista está abierta a probar constantemente nuevos sonidos.

Meri Deal. Meri Deal. / Foto: Cortesía.

Finalmente, Meri Deal contó sus planes para lo que queda del año y dijo, “Tengo un montón de canciones escritas y solamente me falta grabarlas y hacer los videoclips”. De la misma manera, la cantante uruguaya mencionó que su objetivo es sacar varias canciones para poder presentarse lo más pronto posible en México. “Mi plan es sacar una canción cada mes y estar mucho acá en Ciudad de México que me encanta y cuando se pueda empezar a hacer mis shows”, añadió Meri.

Lo más leído en Publimetro