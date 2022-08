León Leiden y Timo activan su Modo Melancólico

Cuando se trata de desamor el talentoso León Leiden sabe cómo crear canciones con las que muchas personas se sientan identificadas. “Modo Melancólico” es el nuevo sencillo del cantante y productor que esta vez colaboró con la banda colombiana “Timo”. “Platicando de la vida e intercambiando historias uno de los chavos de Timo que se llama Andrés me contó que había una chica que le gustaba mucho en la secundaria y que un día estaban tomando y se declararon que se gustaban. Pero al día siguiente que él le preguntó de la fiesta ella dijo que no se acordaba de nada y yo le dije: chale a mí me ha pasado lo mismo y entonces nos pusimos a componer esta canción”, compartió León Leiden en entrevista con Publimetro.

“Modo Melancólico”, como su nombre lo dice es una canción de desamor y de sentir de forma muy profunda el amor no correspondido de alguien más. “La música la grabamos por separado pero el videoclip lo grabamos juntos y cuando nos conocimos ya éramos bien amigos por Internet. Vinieron a México a dar su primer concierto por acá y yo canté con ellos, los llevé por tacos y no solamente ha sido una canción muy padre sino que ha salido una amistad muy real de ahí y eso es lo que más agradezco”, platicó León Leiden.

León Leiden dará su primer concierto este año

Asimismo, este 11 de noviembre el Teatro Metropólitan será el recinto en el cual el cantante León Leiden dará su primer concierto de la vida. “Este va a ser el primer show que hago de este proyecto porque como tú sabes mi proyecto lo inicié en la pandemia y entonces a todo mi público lo he tenido que conocer a distancia”, mencionó el cantante. Como dato importante, los boletos del concierto de León Leiden saldrán a la venta este 18 de agosto.

León Leiden y "Timo". León Leiden y "Timo". / Foto: Instagram.

Finalmente, de su proceso creativo León Leiden compartió, “Lo que más me gusta de hacer música es que me da esta capacidad de estar presente y este es un escape para mí muy rico de la realidad y que necesito realmente para funcionar. Porque es algo indispensable como tomar agua o comer para mí el hacer música tiene ese nivel de importancia”. “Yo realmente veo los géneros musicales como ingredientes que le echo a una canción y creo que lo que predomina es que todo el tiempo están mezclados”, concluyó Leiden.

Lo más leído en Publimetro