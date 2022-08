“A mí no me da vergüenza”: nieta disfruta los viajes en bicicleta con su abuelo

Disfrutar de las cosas más sencillas es una gran habilidad que tienen muchos niños, cada acción que realizan es vista con buenos ojos por miles de usuarios de internet que deciden compartir “las enseñanzas” de los más pequeños.

Te recomendamos: “Quiero curar el cáncer”: niña mexicana con el IQ de Einstein

Tal como sucedió con la nieta de Jorge Luis Guzmán Vargas, un hombre originario de Pánuco, Veracruz, quien se viralizó en redes sociales por demostrar que no importa cómo llegar a la escuela, sino con quién vas.

En una foto subida por el adulto mayor, se logra ver al hombre y su nieta andar en una bicicleta. La menor estaba en la parte delantera del medio de transporte, lugar donde se sentía segura por ir junto a su abuelo.

Aquel día, la niña tenía que llegar a la escuela para dirigir los honores a la bandera por lo cual iba muy arreglada. Jorge pensó dejar la bicicleta en su casa y tomar un taxi para la comodidad de la pequeña. Sin embargo, la estudiante respondió algo que llenó de amor el corazón de su familiar.

Te puede interesar: Los mejores momentos en la mesa se viven en familia

“Papi a mí no me da vergüenza que me lleves en bicicleta a la escuela”, fue la respuesta de la inocente, quien prefirió viajar y disfrutar de un hermoso momento junto a un ser querido. Luis expresó en su cuenta personal de Facebook que “Sí, lo más bonito de las personas está adentro de su corazón”.

El suceso ocurrió hace algunos meses, mas fue en las últimas horas que se comenzó a viralizar por todo el internet. El perfil de Guzmán Vargas está lleno de muchas fotos que demuestran el gran cariño que tiene por su familia, misma que responde de igual manera a todos los afectos del hombre.

Algunos mensajes que se pueden leer son: “Que grandeza de corazón” o “A mí me llevaba en bici mi papá a la escuelita, normal nunca me dijeron nada mis compañeritos”.

Lo más visto en Publimetro TV: