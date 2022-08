Cristian Castro confiesa el motivo de su distanciamiento con Luis Miguel

Cristian Castro estuvo de invitado en un programa y los presentadores viendo que estaba de muy buen humor, aprovecharon la oportunidad para preguntarle sobre Luis Miguel y su supuesta rivalidad.

La rivalidad entre ambos cantantes es bien conocida por todos, sin embargo, ninguno reveló a que se debía, pero se había rumoreado que todo fue por una mujer, en concreto, por Daisy Fuentes.

Ella primero estuvo saliendo con Cristian Castro, pero luego se le vio con Luis Miguel, y finalmente después de años, el intérprete de “Volver a Amar” reveló que toda su rivalidad y distanciamiento sí se debió a una chica.

“Bueno ¡me quitó a la chica viejo! (…) No hay problema, se la dejo. Pero está enojado porque él la quitó y yo se la dejé, no sé qué pasó. Algo lo enojó, pero a mí no me enoja nada. En mi corazón está Luis, es el corazón de toda la gente, no lo puedo sacar por nada del mundo”, confesó el hijo de Verónica Castro.

Cristian Castro considera que Luis Miguel tiene mejor voz que él

Asimismo, cuando le preguntaron sobre quién de ellos él creía que tenía la mejor voz en canciones románticas, Cristian Castro respondió que Luis Miguel. “Yo ya estoy más viejito que LuisMi, es el mejor del mundo… mírame, yo he comido más asaditos”.

Y por si fuera poco, las personas que lo entrevistaron también le preguntaron lo que opinaba sobre un posible romance entre Luis Miguel y su mamá, Veronica Castro.

Recordemos, que hace algunos años Veronica Castro conducía un programa nocturno, y Luis Miguel estuvo como invitado en una oportunidad, pero el trato coqueto que le dio a la madre de su “rival” levantó muchos rumores de que hubo o había un romance entre ellos.

“¡Ojalá! Le digo vieja lánzate… me gustaría, es lo que quiero. ¡Que le dé!, ¡Que le dé!, ¡Que le dé! Claro, quiero que mi viejo sea LuisMi”, expresó el cantante con una sonrisa.