Jolette exige que William Valdés se disculpe por sus comentarios en redes sociales

“La señorita Jolette decide decirme que soy un ‘misógino por que en Venga la Alegría dije que ella no cantaba en su generación…. Dónde está la mentira, usa la palabra ‘extranjero’ despectivamente. Así es como se motiva la xenofobia en México”, fue la respuesta que dio William Valdés a un comentario de Jolette publicado en Twitter.

William Valdés respondió cada uno de los mensajes de Jolette, para dejar en claro su postura.

Mi querida Jolette. Primero de que hablas? Cuales ataques? Jamas te he atacado simplemente digo una realidad. Cuando estabas en La Academia NO CANTABAS y eso no es mentira.. Jamas te ataque con mis comentarios es una opinion. No me disculpo. 🤟🏼 — William Valdes (@WilliamValdes) August 17, 2022

Jolette Navarrete, es una de las ex académicas más recordadas por el público, quien con su participación en la cuarta generación de La Academia logró llamar la atención del público, no tanto por sus aptitudes para el canto sino por su actitud un tanto soberbia ante los críticos del reality show.

“Probablemente necesiten mencionar mi nombre para que alguien sea. Yo estuve el doble de tiempo ahí encerrada, enferma y sin atención médica. Canté bien 5 veces. Lo que no está padre es la misoginia de un extranjero a una mexicana que nada le hizo”, respondió la ahora conductora.

El intercambio de mensajes llamó la atención de los internautas que eran testigos del “enfrentamiento” que protagonizaron en redes sociales.

Basta tú de promover el bullying a una mexicana que dejó ese concurso hace 17 años. https://t.co/vyJJoyiYUa — Jolette H. Navarrete (@Joletteoficial) August 17, 2022

“Es que no me conoce. Alguna vez coincidimos y fui muy amable con él. Ignora por completo mi verdadera historia. Y me agrede siempre que puede en medios . No le he hecho nada. SE DEBE DISCULPAR. Nadie está preguntando tu opinión. No tienes derecho a tomarme como referencia, sin conocerme, cada vez que puedas. Primero conoce mi historia ahí y luego discúlpate, porque la primera vez, no es.

Jolette no es nadie para exigir disculpas cuando hacía esto con Rubí. La señora no aprendió nada en todo este tiempo y se convirtió en lo que se ahora se queja y aparte hipócrita. pic.twitter.com/obKfbdN4FD — Perkins (@theonewitheone) August 17, 2022

Reacciones antes la pelea William vs Jolette

“Misóginia, extranjero, entre otros improperios, es la pelea de siglo virtual entre William Valdés, que sólo se defiende de sus ataques y responde claramente: ‘dije que ella NO CANTA... ¿Dónde está la mentira?’”, “Jolette NO cantaba en la academia y William no le cae bien a la gente. Párenle a su drama los dos!”, “Es patético ver a un hombre comportarse de esa forma”, “Todo el apoyo Jolette”, “Los dos son iguales jaja. No se me va a olvidar que la Jolette incitó el hate hacia Rubí”, fueron los comentarios de algunos usuario en Twitter.

La pelea de Jolette y William me parece súper infantil 😂 qué les pasa? Jajaja — Mich Rodriguez (@michroodd) August 17, 2022