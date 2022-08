Nicky Jam: ¿Qué consejo tomó del propio Luis Miguel?

Nicky Jam no ha encontrado un balance entre su vida personal y artística. El cantante de reguetón, a lo largo de los últimos años, ha pasado por varias rupturas y desamores, que lo hacen reflexionar que es mejor no tener relaciones serias. Al menos así lo ha expresado en una de sus últimas publicaciones en redes sociales, en la que habló de los beneficios de tener “amigas con derechos” en lugar de una pareja estable.

Pero ha sido el propio exponente del género urbano que compartió el mejor consejo que ha recibido de Luis Miguel, a través de un extracto de una conferencia que dio El Sol hace algunos años, y que representa el momento que vive hoy Nicky Jam, en la cuestión del corazón.

“En este momento estoy soltero, en este momento no tengo ninguna relación, no hay novia, ningún compromiso con nadie y la vida es sensacional... en este momento”, dijo un adolescente Luis Miguel ante las cámaras.

Ese mensaje es retomado por el cantante puertorriqueño y lo compartió en su cuenta de Instagram, “Mi maestro #sinnovia”, escribió Jam.

“Aprendiste bien Nicky, puro rockstar”, “Sin ningún compromiso eso es más bueno, esa libertad no tiene precio”, “Creo que no te enseñó bien tu maestro. Él se caso una sola vez en cambio su alumno...?”, “Nicky es JLO versión hombre”, “Ay no Nicky no , no te compares así”, reaccionaron algunos seguidores.

Sin novia, nuevo sencillo de Nicky Jam

“Hoy ‘toy sin novia. Diosito se guilló. Ya era hora, yeh. Ay, de lo que me salvé. De lo que me libró. Toy sin novia”, forma parte del más reciente sencillo de Nicky Jam y que convierte en su himno del corazón.