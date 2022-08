Dua Lipa: ¿Cómo pasó de ser una niña introvertida a una mujer sexy y poderosa?

La popular Dua Lipa se ha convertido en una estrella de la música, y este 22 de agosto celebró sus 27 años de edad. La cantante, de origen albano-kosovares, se vio atraída por la música desde muy pequeña y su primer acercamiento fue en su colegio cuando le brindaron la oportunidad de tocar el violonchelo.

Con tan solo 11 años, Dua tuvo la oportunidad de relacionarse con grandes raperos estadounidenses que trabajaban junto a su padre, como Snoop Dogg y 50 Cent. Desde pequeña comenzó como modelo, junto a sus amigas, con quienes celebra los momentos más importantes de su vida personal y profesional.

Recientemente, la cantante compartió unas fotos de su amiga Mia Tomlinson, donde tenían entre 10 y 15 años, como parte de una sesión para un catálogo virtual.

“En la noche de mi show en Londres, mi mejor amiga de la escuela primaria, @miavtomlinson, me dio un álbum de fotos lleno de fotos que su madre nos tomó a nosotras y a nuestras amigas cuando éramos pequeñas. Siempre fui la más pequeña de mi año”, compartió la popular artista.

Las imágenes revelan su debut como modelo, cuando solo era una niña. Y todo gracias a un curioso regalo que le ha hecho una amiga de la infancia.

Dua Lipa, de niña misteriosa a mujer sexy

Desde que era niña mantiene un círculo de amigas muy cerrado, con las cuales ha crecido, y muestran su cambios físicos. Dua Lipa pasó de una niña inexpresiva a una explosión de sensualidad.

Durante una entrevista pasada de la intérprete con Publimetro reveló cuál era su mayor virtud, “¡Mi locura! [risas]. Trato de ser honesta en todo lo que hago y esto se refleja en cada una de las canciones de Future nostalgia. Me falta mucho por aprender, pero me gusta compartir mis momentos de amor, desamor, mis depresiones, alegrías… ¡todo! De repente me gusta hablar de cosas personales, pero luego me enojo conmigo misma porque me abro mucho [suspiro largo]”.

Dua Lipa celebra su cumpleaños. (Foto: Instagram.)

Dua Lipa se acerca a México

La cantante trae su gira Future Nostalgia:

21 de septiembre, Foro Sol (Ciudad de México).

23 de septiembre, Estadio Banorte (Monterrey).

