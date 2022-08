MasterChef Celebrity: Carmen Campuzano aprende a vivir con los ‘ataques’ a su físico

Carmen Campuzano llegó a MasterChef Celebrity para mostrar su carácter y habilidades que tiene en la cocina. La actriz enfrenta los comentarios de la gente, pero demuestra que los duros obstáculos del pasado, han fortalecido su presente. “Hoy desperté maravillosa, mágica, etérea e inalcanzable!!!...”, compartió la actriz, para hacer notar que vive un buen momento en su salud mental y física.

La actriz y modelo, de 51 años, fue considerada uno de los rostros más bellos de la década de los 90; sin embargo, tras adquirir una bacteria llamada leptospirosis, pasar por varios tratamientos estéticos y caer en las adicciones, el aspecto de la famosa mexicana se transformó con los años.

“Carmen no solamente es una nariz. Yo soy una persona con mucha personalidad, muy preparada y llena de virtudes al igual que defectos, pero más bien ya estaba encasillada en esa parte y era el tema de muchos medios de comunicación. Entonces obviamente te estigmatizan”, señaló durante una entrevista con TVyNovelas.

Muchas cosas han pasado alrededor de la actriz y modelo, quien aún sigue buscando la nariz perfecta, con otra intervenciones, pero reconoció que hubo un momento en su vida que pensó que moriría; Campuzano sobrevivió a varias caídas y adicciones que la mantuvieron en hospitales.

Carmen Campuzano elude los comentarios y memes sobre su rostro

Hoy vive una segunda oportunidad, y confesó que aprendió a vivir con los duros comentarios que hace la gente sobre su físico.

La también Dj, participa en MasterChef Celebrity, donde volvió a dar de qué hablar por su personalidad, algo que generó buenos y malos comentarios en redes sociales.

Carmen Campuzano le pone "sabor" al reality show. (Foto: Instagram.)

“Yo ni siquiera veo #MasterChefCelebrity pero ya me enteré que andan atacando a mi amiga personal Carmen Campuzano, y con ella no; a ella me la dejan en paz”, “No cualquiera sobrevive lo que ella, yo fui testigo de una parte de su proceso. Ánimo, y sigue siendo la más, reina”, “Qué icónica eres, Carmen Campuzano. Un besote reinaaa”, “Quiero la mitad del autoestima de Carmen Campuzano”, comentaron algunos internautas.

Oigan que horribles personas son con Carmen Campuzano, dejen de meterse en su físico y con los problemas de adicciones que tuvo.



Ella se levantó, se siente empoderada y se ve feliz. Dejen de ser miradas!!! #MasterChefCelebrity — ✨ Miguel Cordova✨ (@mikecordovamx) August 22, 2022

“Porque aquí, la más perra, soy yo” - Carmen Campuzano. — Mariana (@marianagmzo) August 22, 2022

Oigan, esa personalidad que se carga Carmen Campuzano uffff diva! Amo 🫶🏻 @la_campu #MasterChefCelebrity — Gis (@_chicadelcoro) August 22, 2022

