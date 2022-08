Harry Styles en medio de la polémica con Michael Jackson; se acerca a México

Harry Styles está en plena gira de Love On Tour y domina el mundo con su música, estilo, personalidad y rumores que hay a su alrededor. El cantante británico, de 28 años, volvió a ser tendencia este partes por la portada que protagoniza en la revista Rolling Stone, donde habla de la sexualidad y es llamado el nuevo “Rey del pop”.

“Harry Styles, es un asombroso artista, pero todos sabemos que el único REY DEL POP fue, es y será Michael Jackson, nadie va a contribuir tanto a la música como el lo hizo”, “No tengo nada en contra de Harry Styles, pero me parece poco meritorio que adjunten el rótulo de ‘nuevo Rey Del Pop’ cuando es la firma y marca de Michael Jackson desde hace más de 30 años”, “La pifiaron horriblemente, es una falta de respeto para lo que MJ hizo en la industria”, “La revista Rolling Stone dijo que Harry Styles era el nuevo rey del pop. El rey del pop gana 8 Grammys en una sola ceremonia, no la trates de entender”, manifestaron algunos usuarios de Twitter.

Durante la entrevista, adelantó que está trabajando en ideas para su cuarto álbum en solitario, “Siempre estoy escribiendo” agregó.

La edición de septiembre de Rolling Stone será histórica, porque Styles será la primera estrella en aparecer simultáneamente en las 14 ediciones internacionales.

le preguntaron porque a las personas debería importarles harry styles y no sabía que contestar pero no hacia falta porque las acciones hablan más que las palabras: pic.twitter.com/JNDDAkn5oV — flor -107 h ♡ 🇦🇷 (@sweetcreaturebk) August 23, 2022

No te preocupes cariño

Antes de arribar a Guadalajara, la primera ciudad de su tour mexicano, el intérprete de As It was, lanzará la publicación que ya está dando de qué hablar por las revelaciones del artista; además viene el estreno de Dont Worry Darling (No te preocupes cariño) que llegará a las salas de cine, el próximo 22 de septiembre.

Harry Styles recorrerá parte de México

El cantante y actor de 28 años, se posiciona como una de las personas más influyentes y deseados del mundo, que está a menos de 90 días de pisar suelo mexicano, para ofrecer cuatro conciertos en el país.

“¡Estamos cerca de la llegada de Harry Styles a México y Latinoamérica como parte de su gira #LoveOnTour! — Será la primera vez en 4 años que se presentará nuevamente en un escenario en dicha región”, compartió un internauta.

El músico tiene localidades agotadas para sus conciertos en la República Mexicana.

Guadalajara. 20 de noviembre, Arena VFG.

Monterrey. 22 de noviembre, Arena Monterrey

Ciudad de México. 24 y 25 de noviembre, Foro Sol.

