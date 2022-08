José Madero rompe con la tradición del Dr. Simi y envía mensaje

“A huevo”, fue el comentario que dio José Madero en su Twitter, luego de varias notas publicadas que resaltaban la manera en que pateó un peluche del Dr. Simi, que se volvió viral. Anteriormente, el polémico cantante fue duramente criticado por maltratar una flores que le dio una fan.

Ahora, el músico y compositor de 41 años, decidió no quedarse callado y emitió un breve mensaje en Twitter, para señalar que no permitirá Dr. Simi durante sus conciertos. El peluche se ha vuelto viral al realizarse conciertos en México.

“En que momento dice que la ahora moda de esos peluches los tiene que abrazar o quedarse con ellos?”, “Si se vio de lo más divertido cuando pateaba a uno y ya le aventaban otro”, “Al fin, hasta que alguien no romantizó eso”, “Ya mejor que hablen, al final cada quien piensa lo que quiera , lo importante es que todos los que te seguimos estaremos contigo”, “Lo que más da risa es que todos esos medios piensan que los demás artistas se quedan con los 50 muñecos que les avientan y los atesoran por toda su vida... se acaba el concierto y los tiran a la basura. Pepe sólo adelanta ese proceso jajajajaj”, comentaron algunas internautas, luego de tuit de José Madero.

Su personalidad y franqueza le han generado ovaciones, crítica y algunas polémicas, “prefiero polarizar gente a andar en el gris, el gris puede ser indiferente. Está la gente que te quiere cada vez más y la gente que te tira tierra o que se enoja si te va bien. Estoy acostumbrado al hate, no pasa nada si estuviera en el 2004 me frikearía, pero ahorita no pasa nada”, señaló durante una entrevista con Publimetro.

hiciste lo que un mexicano tiene que hacer.. agarrar a madrazos a el Dr. simi... un clásico! — edgar (@Edgar_Hdz91) August 23, 2022

Te amamos Pepe polémico 😂 — Yareni (@yareni_pxndx) August 23, 2022

