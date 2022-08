Raúl Araiza hace fuertes revelaciones sobre el origen de sus adicciones

Raúl Araiza regresó este lunes al programa Hoy, donde estuvo arropado por sus compañeros tras confesar sus problemas con el alcohol, que lo llevaron a ausentarse de la revista matutina.

“Feliz de regresar y poder platicarles en el programa algo de lo que viví...gracias de corazón por todo lo que me dicen los extrañe mucho! Ya saben solo por hoy”, compartió Araiza.

El conductor y actor habló de sus problemas con el alcohol, y cómo buscó ayuda para sanar en cuerpo y mente. El actor mexicano decidió enfrentar sus miedos y compartirlos con la audiencia.

“Son años de estar buscando el vacío que yo tenía, esa ausencia y abandono de un padre, porque la fantasía de todo adicto es buscar el reconocimiento del padre. Mi padre fue un hombre sin amor y no lo supo dar”, compartió Raúl Araiza durante el programa de televisión.

Durante la sección de César Lozano, el hijo del cineasta Raúl Araiza y la actriz Norma Herrera, se sinceró sobre su situación emocional y confirmó que estuvo en un centro de rehabilitación para recibir ayuda.

“Es cuando quieres dejar de sufrir, el sufrimiento es lo que te hace pedir ayuda, puedes tocar fondo en cuanto a tus emociones, que no las sabe uno manejar, y lo que quieres es no sentir. ¿Cómo no sientes?, pues adormeciendo esos sentimientos. Cada quien tiene una elección, hay gente que se lo come, otro que lo vomita, uno que se lo fuma, otro que lo bebe. El chiste es no sentir porque no hay un autoconocimiento, que es lo que yo fui a hacer”, explicó durante su charla frente a la cámara.

Con los sentimientos a flor de piel, y con la idea conozca realmente lo que hay detrás de una figura pública, que no solamente son sonrisas y momentos felices, él conductor reveló esos pasajes dolorosos de su vida, que le provocaron refugiarse en las adicciones.

Padre ausente, sentimiento de abandono y soledad

“El vacío que yo tenía, ¿qué fue lo que me metí desesperado a buscar? Es ausencia, es abandono, abandono de padre, y como lo decían adentro, la fantasía de todo adicto, de lo que sea, es buscar el reconocimiento del padre, ese padre que no me aplaudió, no me besó lo suficiente, me dio amor como él podía, mi padre fue un hombre sin amor, no sabía darlo él”, confesó al hablar de su padre Raúl Araiza.

Para el presentador mexicano, algunas situaciones que vivió con su padre y hermano también lo afectaron.

“Yo viví todo esto desde el abandono. Deja a mi mamá, luego me mandan cuatro años fuera de México, sin yo entender por qué. Y al regresar, me di cuenta que estaba muy roto por dentro; no obstante llego y sigo luchando con llenar el ‘¿Por qué me mandaron a mí y a mi hermano no?’ o ‘¿Por qué mi papá hacía tantas comparaciones con mi hermano?”, señaló.

