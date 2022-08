Coco Levy: Romina Sacre seguirá en lucha para evitar abusos contra las mujeres

Romina Sacre realizó una corta visita a Guadalajara este martes, para acompañar a Gloria Calzada durante la presentación de la reedición de su libro La Edad Vale Madres acompañada de Rebecca de Alba y Verónica Toussaint.

Romina Sacre estuvo de visita en Guadalajara. (Foto: Cortesía y Gabriela Acosta.)

Tras compartir su historia de abuso con el productor Coco Levy, Romina Sacre, se siente orgullosa de alzar la voz aunque revela que no procederá legalmente.

“No voy a llegar a ninguna consecuencia, no voy a tomar (...), al final solo decidí contar mi historia y veamos qué va a pasar y, obviamente, apoyo todo lo que han decidido mis hermanas y estamos en esta lucha. Estoy súper orgullosa de mí, de todas las mujeres que conozco y de todo lo que se está logrando, porque nos estamos dando cuenta que las mujeres juntas, somos súper poderosas”, compartió con Publimetro.

La creadora de contenidos y autora de Lo sensibles no nos quita lo chingonas y creadora del movimiento digital y podcast Sensibles y Chingonas habló de visibilidad que están teniendo los casos de abuso en la industria del entretenimiento.

“Al estarnos quejando todo el tiempo, de lo que no funciona, lo que nos molesta o lo que nos duele, pues se queda un poco en la victimización. Por eso, invito mucho a mi comunidad a llegar a la acción, a hacer cambios y no dentro de 25 años, eso no quiero ver ya. Me gusta ser parte de esta generación que esta cambiando la historia”, agregó.

La escritora abogó porque las mujeres encuentren espacios de trabajo, en los que exista el respeto.

“Yo estoy muy orgullosa de mí y de mis otras compañeras, el hecho de no quedarnos calladas (...) decidimos alzar la voz para que no sigan existiendo este tipo de abusos, no solamente en la industria del entretenimiento, sino también en otras industrias, y que todas las mujeres deban de sentirse seguras en cualquier espacio de trabajo”, puntualizó.

Romina Sacre no procederá legalmente contra el productor Coco Levy

Por último, Romina aceptó que ha aprendido a sanar a su propio ritmo, “Primero hay que ser pacientes, uno no sana de la noche a la mañana y quien te quiera vender un curso de sanación milagrosos... ¡Ojo!, es una gran bandera roja. Creo que toma tiempo, hay que pensar que no hay una persona a la que le debes absolutamente nada, solo a una misma”.

¿Qué denunció Romina Sacre?

El pasado 1 de julio, Romina Sacre decidió dar a conocer lo que vivió con Coco Levy en el año 2012, sobre el abuso de poder que ejerció sobre ella, intimidándola o incitando a ser acciones, para llegar a ser una actriz.

La creadora de contenidos se sinceró con sus seguidores y a través de un hilo compartió la experiencia de acoso que vivió hace 9 años a manos del productor Coco Levy.

“Decidí contar mi historia porque me dio muchísimo coraje ver cómo Coco Levy se defendió en un video que subió a su Instagram personal: “La mentira no debería ser un camino a la fama”. El que miente es usted, señor. Esto se acabó” sentencia la productora y escritora en este hilo.

