43 peluches del Dr. Simi ‘confiscados’ previo al concierto de Big Time Rush en Jalisco

Todo parecía normal, previo al concierto de Big Time Rush en el Auditoro Telmex, ubicado en Zapopan, Jalisco; la gente comenzó a llegar puntual pese a la lluvia para ser testigos del regreso de la boy band a los escenarios mexicanos, tan buena fue la respuesta del público, que tuvo un sold out, la noche de este martes.

Big Time Rush llegó a Guadalajara. (Foto: Gabriela Acosta.)

Pero gran sorpresa se llevaron algunos asistentes, cuando al ingresar con algunos muñecos del Dr. Simi, les pidieron que los guardaran en el área de paquetería, porque ya no se iba a permitir que entraran al recinto, con el fin de controlar el fenómeno de lanzarlos al escenario durante los conciertos.

Tal parece, que algo así ya sucedió en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, pero por primera vez un recinto de Jalisco decide tomar medidas contra la popular acción de lanzar los peluches a los artistas.

Fueron en total 43 Dr. Simi, que quedaron guardados -un par de horas- en la paquetería del inmueble, pese a la acción durante el show de Big Time Rush algunos peluches volaron por el aire para llegar a los pies de los integrantes de la banda estadounidense.

Big Time Rush llegó a Guadalajara. (Foto: Gabriela Acosta.)

Big Time Rush llegó a Guadalajara. (Foto: Gabriela Acosta.)

Big Time Rush llegó a Guadalajara. (Foto: Gabriela Acosta.)

En toda una tradición se ha convertido en los conciertos, pero mientras que algunos artistas los toman para abrazarlos, otros los ignoran o lanzan de regreso.

Dentro de lo artistas que han recibido estas peculiares figuras están: Coldplay, Maroon 5, Aurora, The Killers, The Strokes, My Chemical Romance, José Madero, Kevin Kaarl, Sliknot, Harry Styles, Mac Demarco, Human Tetris, Ed Maverik, Gorillaz, Lady Gaga y Rosalía.

Dr. Simi por primera vez en un concierto

Todo inició en el año 2021 durante la presentación de la cantante noruega, Aurora quien decidió levantar al muñeco representativo de una de las farmacias más famosas de México y abrazarlo de la manera más conmovedora que se haya visto, ese fue un momento icónico en el que muchos de los pertenecientes a este país declararon en sus redes sociales que ese había sido un “Crossover que no sabían que necesitaban”.

A través de Twitter se dio a conocer que esta acción la realizó uno de los usuarios que tiene por nombre ‘Sad Juxn’, cuando escribió “Ayer le lancé un peluche de Dr. Simi a Aurora LOL”.

La acción que fue aplaudida por muchos, se hizo inmediatamente viral, tanto así que muchos internautas le dieron las gracias por haber hecho eso, pues muchos aseguran que les alegró la vida.

