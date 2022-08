Carlos Santana: ¿Realmente está de visita en Guadalajara o es un impostor?

Este jueves apareció en Twitter, un video donde supuestamente aparece Carlos Santana en un restaurante, donde disfrutó de una cena y un mariachi en Guadalajara. Muchos internautas dudan que sea el legendario músico nacido en Autlán de Navarro, Jalisco.

Durante las pasadas visitas del músico a la ciudad, evitó salir a lugares públicos y prefirió mantener un bajo perfil.

Reapareció Carlos Santana muy repuestito en Guadalajara, bailando a ritmo de mariachi; hace unas semanas se desplomó en pleno concierto en EUA pic.twitter.com/l5yWhX4i8O — Alekx Rodríguez (@alekx_04) August 25, 2022

Más tarde, el portal digital de El Informador publicó unas fotografías, donde lo captan saliendo de otro lugar de comida; se le abordó para algunas entrevistas, pero subió inmediatamente a una camioneta.

“Es un mega impostor, acabo de hablar con su gente y me dicen que Carlos está en Estados Unidos, ese no es él. Hago muchas cosas y trabajo muy de carca con la oficina de Carlos Santana y con Carlos Santana”, señaló Roxana Drexel que afirma que Carlos Santana no está en México y no está en Guadalajara, no fue a ningún restaurante.

El músico y guitarrista tocó ayer miércoles por la noche en Atlanta, " es imposible que Carlos esté aquí, ayer tocó en Atlanta y mañana tieneotro show. Ya me escribí con él y todo su equipo, no es él”, declaró Drexel para Publimetro.

Carlos Santana y su supuesta visita a México. (Foto: Instagram.)

Carlos Santana, de 75 años, está de gira y este viernes 26 de agosto se presenta en West Palm Beach, Florida.

Salud de Carlos Santana

Hay que recordar que el guitarrista mexicano se desmayó al pasado 5 de julio, en pleno concierto en un auditorio al aire libre en Michigan, Estados Unidos.