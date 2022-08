Hija de Adal Ramones hace su debut actoral en una película de animación

“Las leyendas: el origen” finalmente se estrenó a través de la plataforma VIX+, luego de que su estreno fuera pospuesto por la pandemia, y entre los actores que dan voz a los personajes, figura la hija de Adal Ramones.

Esta sería la sexta entrega de esta producción donde se le brinda la oportunidad de trabajo a nuevos talentos, como Paola Ramones, quien se encuentra estudiando cine para especializarse en esta área.

Con respecto al estreno de este filme animado, la hija del conductor de “Otro rollo”, expresó lo siguiente: “Creo que valió la pena la espera; salió en ViX+, y pudimos conectar con todas esas familias de las que ya tuvimos respuesta a un día de haberla sacado. Estamos muy emocionados y felices de que por fin ya se estrenó la película”.

Paola Ramones no quiere que su familia vea la película sin ella

Este es el primer trabajo cinematográfico que realiza la joven de 21 años, por ese motivo, quiere ver las caras de su familia cuando vean la película y escuchen su interpretación.

“A toda mi familia le pedí detenerla para poder llegar con ellos y verla. La grabé hace unos años, y ahorita no la quería ver sin mi familia”, expresó Paola Ramones.

Con respecto a su papel, Paola da vida a Moribunda, un personaje que no hablaba en las primeras producciones, por lo que eso le generó cierta inquietud.

“Tuve nervios, no sabía si le iba a gustar a la gente, si estaba esperando otra voz y le voy a dar lo que no quiere. Como que me hice bolas antes de empezar, pero pensé: ‘Mientras sea auténtica y le dé una personalidad a Moribunda, el público lo va a sentir de esa manera’… Fue quitarme el miedo y la presión, y eso fue lo más bonito que me pudo pasar con Moribunda: hacerla mía”, compartió la joven.