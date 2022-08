Hace un par de horas, medios coreanos o k-media reportaron el deceso de la actriz surcoreana de 27 años de edad Yoo Joo Eun quien participó en el k-drama o drama coreano “Big Forest” de la televisora tvN, al igual que en la serie de televisión “Joseon Survival Period”. La actriz se encontraba a un par de días de cumplir 28 años, ya que nació el 29 de agosto de 1995.

Fallece la actriz surcoreana Yoo Joo Eun. / Foto: Instagram

Fallece la actriz surcoreana Yoo Joo Eun

La triste y devastadora noticia, la dio a conocer su hermano mayor mediante la cuenta de Instagram oficial de la actriz, la cual ahora es privada, y agregó en la descripción, “El 29 de agosto de 2022, Yoo Joo Eun dejó este mundo para ir a un lugar cómodo. Para aquellos que tienen tiempo, despídanse de Joo Eun en su camino. Según la última solicitud de Joo Eun, estoy compartiendo esta publicación”. A la par, se infromó que el funeral se llevará a cabo en el Hospital de la Universidad de Ajou.

Fallece la actriz surcoreana Yoo Joo Eun. / Foto: Instagram

¿Cuál fue la causa de muerte de Yoo Joo Eun?

“En la misma publicación, su hermano anexó la carta donde Yoo Joo Eun revelaba el por qué había decidido quitarse la vida y dice lo siguiente.

Lo siento por irme primero. Lo siento especialmente por mamá, papá, abuela y oppa (hermano mayor). Mi corazón grita que no quiero vivir. La vida sin mí puede estar vacía, pero por favor vive con valentía. Estaré pendiente de todo. no llores Estarás herido.

No estoy triste en lo más mínimo en este momento. Me siento resuelto y tranquilo. Creo que es porque he pensado en esto durante mucho tiempo.

He vivido una vida tan feliz que era más de lo que merecía. Por eso, es suficiente para mí. Esto es suficiente. Así que por favor vive sin culparte más.

No estoy muerto, así que todos, por favor vivan bien. Espero que llamen a muchas personas a mi funeral, y quiero verlos a todos por primera vez en mucho tiempo y controlar a cualquiera que esté pasando por un momento difícil.

Tenía tantas ganas de actuar. Quizás era mi todo, y era una parte de mí. Sin embargo, vivir esa vida no fue fácil. No quiero hacer nada más. Eso fue tan desesperado. Tener algo que quieres hacer es una bendición, pero me di cuenta de que solo querer hacer eso es una maldición.

Dios me ama, así que no me enviará al infierno. Él entenderá mis sentimientos y se preocupará por mí en el futuro. Por eso, todos, no se preocupen. Y a toda mi amada familia y amigos y mis amores. Muchas gracias por atesorarme y amarme. Esa fue mi fuerza y mi sonrisa. Viví con recuerdos inolvidables hasta el final, así que creo que he vivido una vida exitosa. Gracias por comprenderme y abrazarme a mí que estaba falto e impaciente. Siento no poder expresarlo bien. Pero aún entenderás cómo me siento, ¿verdad?.

Y a todas esas preciosas relaciones que he hecho, especialmente con los maestros, estaba muy agradecida y los respetaba a todos. Muchas gracias por enseñarme tantas cosas de la vida.

Mamá, papá, los amo. no lloren Por favor”.