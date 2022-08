”No, no quiero”: Niurka Marcos intenta besar a conductora de televisión para imitar a Bad Bunny y es rechazada

Escándalo es su segundo apellido. A Niurka Marcos le encanta generar polémica y en esta oportunidad lo hizo con toda la intención del caso.

La vedette de 54 años asistió como invitada al programa Siéntese Quien Pueda, transmitido por el canal ecuatoriano, Ecuavisa, y dio una encendida opinión sobre el beso que Bad Bunny le dio a uno de sus bailarines durante su participación en los premios VMAs escenificados el domingo 28 de agosto.

Marcos, al referirse al beso del reguetonero a uno de sus compañeros de escenario en los premios VMAs, quiso poner como ejemplo que no tenía nada de malo y se acercó a la presentadora ecuatoriana, Alejandra Jaramillo para tratar de besarla, pero esta no se sintió cómoda con la situación.

“Yo puedo hacer así si me dan permiso”, apuntó Niurka al acercarse a Jaramillo.

“No, pero si no quiero no me pueden obligar, yo no quiero darle ningún beso”, le respondió la animadora ecuatoriana en un momento del que han surgido cientos de comentarios.

Niurka defiende a Julíán Gil

Con el gesto que incomodó a Alejandra Jaramillo, Niurka quiso poner un ejemplo de la banalidad de la discusión, además de defender a la comunidad LGTBI y a famosos a quienes les han destruido sus carreras.

“Existe hoy en día la igualdad de géneros, existe hoy en día darse amor a la humanidad, estamos criticando un beso, pero escuchen bien lo que les voy a decir, por qué no critican mejor cómo destrozan imágenes, cómo aplastan carreras, cómo jd$%#n gente y no tienen que dar un beso (…) mejor preocúpense de cómo le han dado en la torre a tantas familias en la industria”, señaló Niurka Marcos en pleno programa de televisión.

“Como este hombre ha sufrido con su hijo”, añadió Niurka al señalar a Julián Gil, quien la acompañaba en el set.

“Se tuvo que decir y se dijo”, “Excelente, mejor dicho imposible”, “Habló por mil años”, “La que dice la verdad duélale a quien le duela”, “Estoy de acuerdo, hay problemas muchos más importante que de verdad se deberían tocar”, “Tan bella Niurka, me encantó eso en defensa a Julián”, comentaron seguidores de Mama Niu.