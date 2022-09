Así luce en la actualidad el hijo de Adela Noriega y Fernando Colunga en Amor Real

Protagonizada por Adela Noriega y Fernando Colunga, ‘Amor Real ha sido una de las telenovelas mexicanas que ha logrado cautivar a toda Latinoamérica desde hace mucho tiempo, lo que hace que varios de sus seguidores se mantengan recordando los momentos más emotivos de este drama.

Le puede interesar: “Amor real”: curiosidades de la exitosa telenovela

Uno de ellos es cuando nace ‘Manuelito’, el hijo de ‘Manuel’ y ‘Matilde’, un pequeño que con su ternura enamoró a todos, incluso a los del set. Este niño creció y ahora, no podrás creer lo mucho que ha cambiado.

Así luce ‘Manuelito’ actualmente

Con tan solo 23 años, el joven que adoptó como nombre artístico Alex Flores, se convirtió en todo un galán, y continúa dentro del mundo del espectáculo como actor y cantante; y cada vez que puede recuerda ese hermoso papel que lo llevó a ser recordado durante aproximadamente de 20 años.

“Una foto de frijolito jaja, y una actual. Saludos mi gente”, escribió en la publicación junto a la fotografía de él siendo ‘Manuelito’ y otra más reciente.

Asimismo, en una entrevista realizada por parte de ‘People en Español’ en el año 2018, reveló lo mucho que le gustaba desde pequeño la vida de fama que le tocó llevar, pues muchas personas se acercaban para pedirle autógrafos.

“Era muy divertido ver personas de todas las edades corriendo detrás de mí cuando viajaba para pedirme autógrafos, tocarme, sacarse fotos conmigo, etc... Recuerdo que siempre me gustó que la gente me siguiera porque, aunque estaba muy chiquito, me daba cuenta de que me seguían por el empeño que ponía en aprenderme los parlamentos de Frijolito y ponerle ‘feeling’, como decía yo en ese entonces”, explicó.

Producciones en las que ha participado

De esta manera, aunque su debut fue en ‘Amor Real’, Alex también fue parte de otras producciones como: ‘Pasión’, ‘Atrévete a soñar’, ‘Llena de amor’, ‘Hasta que te conocí’, ‘La Bandida’, ‘La Rosa de Guadalupe’ y ‘Como Dice el Dicho’.

No obstante, el artista también ha demostrado su talento en canto y desde el año 2017 formó una banda musical llamada ‘Khali’.