Jane Fonda revela que padece cáncer: ‘he comenzado el tratamiento de quimioterapia’

Jane Fonda platicó recientemente con Publimetro, por el estreno de la cinta animada Luck, junto a Whoopi Woldberg. Durante la charla, la legendaria actriz se mostró un poco cansada, pero emocionada por incursionar por primera vez en el doblaje.

Ahora, la actriz, de 84 años, utilizó las redes sociales para comunicar que recientemente le diagnosticaron cáncer.

“Mis queridos amigos, tengo algo personal que quiero compartir. Me han diagnosticado un linfoma no Hodgkin y ya he comenzado el tratamiento de quimioterapia. Este es un cáncer muy tratable. El 80% de las personas sobrevive, así que me siento muy afortunada. También tengo suerte porque tengo seguro médico y acceso a los mejores médicos y tratamientos. Me doy cuenta, y es doloroso, que soy muy privilegiada en esto. Casi todas las familias en Estados Unidos han tenido que lidiar con el cáncer en un momento u otro y demasiadas no tienen acceso a la atención médica de calidad que estoy recibiendo y esto no está bien. También debemos hablar mucho más, no solo sobre las curas, sino también sobre las causas para que podamos eliminarlas”, escribió en su Instagram.

Fonda quien ha participado en un gran número de películas, series y musicales, agregó, “la gente necesita saber que los combustibles fósiles causan cáncer. También lo hacen los pesticidas, muchos de los cuales se basan en combustibles fósiles, como el mío. Estoy en quimioterapia durante seis meses y estoy manejando bastante bien los tratamientos y, créanme, no dejaré que nada de esto interfiera con mi activismo climático”.

La hermana de Peter Fonda se mostró optimista y aprendiendo de esta lección de vida.

“El cáncer es un maestro y estoy prestando atención a las lecciones que me depara. Una cosa que ya me ha mostrado es la importancia de la comunidad. De hacer crecer y profundizar la propia comunidad para que no estemos solos. Y el cáncer, junto con mi edad -casi 85- definitivamente enseña la importancia de adaptarse a las nuevas realidades”.

Jane Fonda espera resultados de exámenes

La actriz señaló que los exámenes parciales se avecinan y van más allá de las consecuencias, “por lo que puede contar conmigo para estar allí junto con usted mientras hacemos crecer nuestro ejército de campeones climáticos... No permitiré que el cáncer me impida hacer todo lo que pueda, usando todas las herramientas. en mi caja de herramientas y eso incluye continuar construyendo esta comunidad de Fire Drill Fridays y encontrar nuevas formas de usar nuestra fuerza colectiva para lograr cambios”.