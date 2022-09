Kimberly Loaiza prende ‘Fuego’ con Dimitri Vegas y Like Mike: ‘la grabamos cuando nació Juanito’

Kimberly Loaiza, se convirtió en la primera mexicana en cantar en español en Tomorrowland, teniendo como aliados a Dimitri Vegas & Like Mike. La cantante y creadora de contenidos charló con Publimetro sobre el momento que vive como artista, mamá y esposa.

“Nos conocimos a través de un amigo empezamos hablar de música y de ahí todo se dio. He tenido la oportunidad de trabajar con personas maravillosas en el mundo de la música y siempre se aprenden cosas increíbles de cada uno de ellos, la música tiene una parte mágica”, comentó.

Kimberly Loaiza estrena Fuego. (Foto: Cortesía.)

Fuego representa algo muy especial para la también influencer, “es una canción súper emotiva porque representa un momento muy particular de mi vida, la grabamos cuando había nacido mi segundo hijo Juanito. Además representa muchas cosas para mí, porque es una canción conocida que siempre me gustó y me gusta muchísimo la canción, y es maravilloso poder trabajar de nuevo con Dimi y Mike”.

La youtuber mexicana detalló cómo fue trabajar, de nueva cuenta, cono los productores y DJs.

“He tenido la oportunidad de trabajar con personas maravillosas en el mundo de la música y siempre se aprenden cosas increíbles de cada uno de ellos, siempre la música tiene una parte mágica muy especial”.

“Uno de los consejos que más me han servido en la vida, ha sido el de luchar por tus sueños, porque cualquier persona puede lograr sus sueños. Yo luché por los por los míos y creo que es algo muy bonito poder cumplir tus sueños”. — Kim Loaiza

Kim señaló que sigue sorprendida con lo que pasó en Tomorrowland, donde subió al escenario para cantar Fuego.

“Dimi y Mike son unas personas personas súper reconocidas, no sólo a nivel musical, sino también en la escena de música electrónica donde están los mejores DJ del mundo, y alrededor de ellos siempre hay muchos otros otros músicos. Creo que es muy bonito ver que se puede conectar a través de la música con personas de todo el mundo”, dijo.

Reproduciendo este hit de la reina digital de latam @KimberlyLoaiza_ sólo sacas hits bella <3 https://t.co/cnwVcA2pBH — Mateo ❌️ (@Mateoxdp) September 2, 2022

El poder de la música latina

Hace días, Bad Bunny dejó en claro que para ser exitoso no tiene que cambiar estilo, ni el idioma que dominas.

“Estoy de acuerdo en siempre respetar tus raíces, en ser lo más real posible y entre más real seas más conectas, en la música siempre están las vibras y entre mejor conectes con la música mejores vibras tendrás. Tengo muchas sorpresas, porque viene hay un disco en camino, espero que muy pronto esté listo para presumirlo; también, vienen muchas colaboraciones y grandes canciones”, finalizó.

Facetas de Kimberly Loaiza

Mamá, esposa y artista dejó en claro que lo importante es decir que los sueños pueden hacerse realidad.

“Yo tengo una gran mensaje de qué puedo llevar a mis hijos conmigo a cualquier cosa que hago, eso me hace me facilita mucho las cosas. El no poder estar con ellos sería muy complicado, el hacer todo. Tengo la gran ventaja de que puedan estar conmigo, eso es una gran bendición”.

