¿Andrés García intercambiaba parejas con Luis Miguel? Esta es la oscura confesión del actor

Hace varias semanas, Andrés García preocupó mucho a sus fans debido al delicado estado de salud en el que se encontraba, sin embargo esto no ha sido impedimento para poder acercarse a su público, y es que ahora el actor cada semana publica un nuevo video a través de su canal de YouTube donde ofrece de primera mano su estado de salud y algunas anécdotas de su vida.

De esta manera, en uno de sus más recientes programas el actor habló un poco sobre su amistad con Luis Miguel, tomándose unos minutos de su tiempo para aclarar una duda de una de sus seguidoras de Cuernavaca, México, quien preguntó si alguna vez le bajó una novia al cantante puertorriqueño – mexicano.

Ante la pregunta, García mostró su sonrisa y se tomó unos segundos para pensar y finalmente confesó que “Yo no diría que bajarle, ni él a mí, yo diría que intercambiamos”, explicó mientras se deleitaba una comida en un restaurante de Acapulco, lugar donde actualmente vive con su esposa Margarita Portillo.

La amistad de Andrés García y Luis Miguel

Cabe resaltar que la amistad que tienen ambos famosos es desde hace muchos años, pues Andrés García mantuvo una relación muy cercana a Luisito Rey y Marcela Basteras, pero sobretodo con Luis Miguel, a quien desde pequeño lo han tratado como a uno más de la familia, de hecho en un momento sus mismos seguidores pensaban que eran padre e hijo.

Y aunque en la actualidad se encuentran un poco distanciados, Andrés afirmó que lo comprende ya que puede ser por sus ocupaciones diarias.

“A mí me tocó también en las épocas de no parar de trabajar como está ahora Micky, trabajando. Yo lo digo porque amigos míos me decían ‘qué hubo, cabr*n, ya te olvidaste de los amigos’, les decía ‘no me lo vas a creer, no me da tiempo ni de acordarme para echarte un teléfono, mano’. Porque el ser artista, cuando ya eres muy famoso, pues tienes que contestarle a los fans, tienes que contestarle a los productores, a los asistentes de productor, a los asistentes de director y gente con quien trabajas para tus shows o películas, más el público que te llega en persona a sacarte una foto, a felicitarte y luego pasa que realmente no tienes tiempo de hacer nada”, dijo.