Andrés García fue hospitalizado, esto fue lo que le sucedió

A través de su perfil oficial de Facebook el actor de 81 años Andrés García informó a sus seguidores que se cayó y se lastimó y que se “siente cerca del final”. “Queridos amigos estos últimos días me he sentido muy cansado y débil, tanto que volví a tropezar. Y sí, otra vez me lastimé. En este programa les muestro lo sucedido y todo lo que conllevo mi caída, consecuencia de mi estado de salud que va decayendo cada día más”, compartió el actor dominicano.

Es preciso decir que aunque es de edad avanzada Andrés García es una persona muy activa en cuanto a sus redes sociales y en su canal oficial de YouTube subió un video en el cual explicó lo que le sucedió. En el video el actor sale acostado en una cama con un golpe en la cabeza y se puede apreciar que todavía tiene algo de sangre, de igual manera se le nota cansado y adolorido. Como dato, su hijo Leonardo García comentó que su padre fue hospitalizado de emergencia.

Andrés García cuenta cómo ha decaído su salud

“Si hay que morirse se muere uno y ya... No quiero vivir así, háblale a la doctora Margarita y que me de una pastilla y en su momento me la tomo”, mencionó García. Algo que también dijo García es que al morir quisiera que lo suban en una lancha y la manden al mar. Posteriormente, un doctor lo fue a visitar y le suturó el golpe en su frente y necesitó cuatro puntadas.

Andrés García. Andrés García. / Foto: Facebook.

Por último, cabe añadir que a inicios de este año García confesó que “tiene leucemia” y dijo, “A mí me dio leucemia hace muchísimos años”. Relacionado con este padecimiento que sufre comentó que se le desarrolló por una pastilla que tomaba para controlar su mal humor. “Después de dos años de tomarla me dijo que es una medicina muy fuerte que se le da a los locos, una cada quince días cuando tienen crisis y a mí me estaban dando dos diarias y eso me causó la leucemia”, mencionó el actor a “Ventanenado”.

