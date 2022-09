Captan a Nicole Kidman comprando queso oaxaca en un puesto callejero en CDMX

Luego de su participación en el evento México Siglo XXI, organizado por Fundación Telmex, la actriz Nicole Kidman se viralizo en redes sociales al ser captada comprado queso oaxaca en calles de la Ciudad de México.

A través de redes sociales, circularon fotografías, donde se puede observar a la famosa actriz en un puesto de la calle a degustar y comprar queso oaxaca.

En las fotografías se alcanza a percibir que una de las acompañantes de la artista trae en las manos un poco del producto que ofrecía el vendedor.

“Nicole Kidman comprando quesito Oaxaca. Humilde mi chiquita”; “Nicole Kidman comprando quesito en una camioneta y tú yendo a puro lugar gourmet orgánico artesanal”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.

"Nicole Kidman comprando quesito Oaxaca. Humilde mi chiquita ❤️ pic.twitter.com/MfLFmzuwE6 — Ana Paula (@anapau_lpez) September 3, 2022"

Convive con Mijares

En otro tuits, se puede apreciar que a la australiana conviviendo con el cantante Mijares en el evento México Siglo XXI, donde habló sobre su familia y sobre sus esfuerzos por apoyar a las mujeres en el mundo, tras ser nombrada Embajadora de buena voluntad en ONU Mujeres en 2006.

“He estado en esto por más de 20 años, he atravesado el mundo con las mujeres para encontrar la protección de todas en diversos lugares, buscarles algún lugar con su hijos a todas aquellas que alzaron la voz y no quieren vivir más injusticias, ni violencia; es algo que también me enseñó mi papá. Él me guió hacia un camino de amor, de apoyo, de confianza y ayuda a los demás. Así crecí, es lo que hago y me gustaría seguir haciendo” dijo en la conferencia-

