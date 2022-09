Andrea Bayardo representa a México en ‘Malinche, el musical’, de Nacho Cano

El nombre de Nacho Cano está marcado en la historia de la música, no solo por su legado con Mecano, sino todo los proyectos teatrales, como es Hoy no me puedo levantar. Ahora está a punto de presentar Malinche, el musical, junto a la actriz mexicana Andrea Bayardo, quien se integra a la puesta tras haber participado en El rey león.

“Siempre he tenido un corazón dividido entre España y México. Desde que hacíamos gira con los Mecanos, yo no me quería volver por lo bien que me la pasaba; ahora entendí que lo más importante de México es lo que no se vé. Que mejor que una mexicana para representar a la mujer más importante de la construcción de América. Nosotros que somos dos pueblos expertos en celebrar, vamos a tener un musical donde unimos fuerzas”, compartió Nacho Cano desde Madrid.

La tapatía Andrea Bayardo señaló que representar a la Malinche, le generó todo tipo de emociones.

“Yo llegué a España viviendo un sueño, ahora estoy viviendo otro de la mano de maravillosos compañeros, un orgullo representar a mi país en una historia de amor y encuentro entre las culturas, que nos ha hecho lo que somos los mexicanos, al final somos mezclas. Siempre he creído en este discurso de los hermanamientos de los pueblos. Estoy a favor del amor de los pueblos, en lugar del otro discurso, que va sobre el enfrentamiento”, aportó Andrea.

El musical representa un detallado trabajo técnico y artístico enmarcado de un espectacular vestuario, maquillaje, iluminación, decorados, coreografías y acrobacias.

“Estamos cerca del estreno, donde es un musical complejo en muchos niveles, porque cuenta una historia tan grande y especial que no puede hacerse con poco. Estamos hablando de mundos donde hay pirámides, caballos, dioses y mares. También con la historia de Moctezuma, Malinche y Cortés, que no es ir a comer palomitas al cine, así que he intentado que el espectador experimente como si se transportarán 500 años atrás y vivir ese mundo mágico”, agregó Nacho.

“Es la obra de mi vida. Toda la carrera de Mecano duró menos de lo que le he dedicado a Malinche”. — Nacho Cano

Tanto Nacho Cano como Andrea Bayardo recalcaron que la historia ni quiere juzgar quién era el bueno o malo.

“Me interesa que haya una historia que tenga los elementos investigados para que sepa. Tengo dos Cortes más buenos que el pan, no van a plantearse si Cortés era un cabrón; al final no nos olvidemos que estamos haciendo un musical que tiene el objetivo de entretener”, concluyó Nacho Cano.

¿De qué trata Malinche, el musical?

Es 1519 y Moctezuma II rige los destinos del pujante pueblo mexica entre el temor y la veneración de sus súbditos. En una zona fronteriza de la actual Tabasco, la pequeña Malinali es vendida como esclava a los mayas a los 9 años, iniciando de forma inconsciente un destino como intérprete, asesora y diplomática que habría de resultar trascendental muy poco después, cuando de esclava regalada a Cortés, transmuta en doña Marina, dama respetada y amada. Un proceso en el que transformará para siempre el curso de la historia, dando a luz a Martín Cortés, y convirtiéndose así, y para siempre, en la madre simbólica de una nueva cultura mestiza.

¿Cuándo se estrena en Madrid y Ciudad de México?

15 de septiembre se estrena en Madrid, España; a México llegará en 2023.

